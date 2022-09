La Pokémon-mania colpisce anche Ed Sheeran, per Scarlatto e Violetto

Vi piacciono i Pokémon? Vi piace Ed Sheeran? Allora c’è una bella notizia per voi.

In occasione dell’arrivo di Scarlatto e Violetto, che potete celebrare anche con la nuova Switch OLED a tema che trovate su Amazon, il cantante ha composto un nuovo brano in collaborazione con The Pokémon Company.

Anche se non è la prima volta che Pokémon e Ed Sheeran si incontrano, perché anche in occasione di Pokémon GO c’era stata una collaborazione speciale.

E mentre vi potete preparare a preordinare Scarlatto e Violetto, anche se i bonus non sono granché, avrete anche la colonna sonora perfetta per l’attesa.

Ed Sheeran, che è un fan sfegatato di Pokémon, ha prodotto “Celestial”, un nuovo brano che apparirà proprio in Scarlatto e Violetto.

Il video di “Celestial” è ispirato all’amore che Ed prova per la serie sin dall’infanzia e include alcuni dei suoi Pokémon preferiti, tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax.

Nel video, diretto dal pluripremiato regista Yuichi Kodama, una tipica giornata nella vita di Ed prende una svolta Pokémon.

Eccolo qui:

«Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari», ha detto Ed Sheeran durante la promozione del brano. Un amore che sfocia per varie parti del brand, perché a quanto pare anche le carte erano al centro delle attenzioni del cantante.

Riguardo la produzione del video, Ed Sheeran ha commentato:

«Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!»

Un vero e proprio fan della prima generazione, come un artista che sta creando un omaggio pazzesco a quell’epoca.

Chissà qual è il Pokémon assegnato a Ed Sheeran, che potremmo scoprire facilmente utilizzando la IA che genera le creature tascabili a partire da un nome.