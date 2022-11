Pokémon Scarlatto e Violetto, allarme spoiler: ecco cosa è successo

I Pokémon stanno per tornare coi prossimi Pokémon Scarlatto e Violetto, la coppia di giochi che sembra avere tutte le carte in regola per accontentare i fan, sebbene a quanto pare da qualche ora è allarme spoiler.

Dopo il recente Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon a prezzo molto basso, la serie è pronta alla sua nuova uscita “doppia”.

Ora, dopo le ultime e gradite novità di Halloween, è però il turno di una notizia che ha sicuramente messo in allerta un gran numero di appassionati.

Come riportato da Nintendo Life, nonostante manchi pochissimo all’uscita dei giochi, sono iniziate a comparire online fughe di notizie abbastanza spoilerose.

Il leak sembra derivare dal fatto che qualcuno è riuscito a mettere le mani su una copia del gioco prima della data di uscita ufficiale, anche se non è chiaro se si tratti di un rivenditore che ha rotto il Day One o di qualcun altro nello specifico.

Questo ha fatto sì che su Twitter e in altri canali di massa venissero pubblicati numerosi contenuti pieni di spoiler, con dettagli su caratteristiche mai rivelate ufficialmente da Nintendo e The Pokémon Company.

Tutto questo per dire che se volete godervi l’avventura completamente vergini, vi consigliamo di fare attenzione sui vari canali social che bazzicate, incluso ovviamente YouTube.

Sia che si tratti di disattivare le parole chiave o di non seguire temporaneamente alcuni account, vi suggeriamo quindi di farlo ora e senza troppi ripensamenti.

Ricordiamo che di recente anche God of War Ragnarok è finito nella trappola degli spoiler, messi in circolazione da qualcuno con troppo tempo libero a disposizione.

Restando in tema, vi ricordiamo che abbiamo già avuto l’occasione di giocare un po’ a Pokémon Scarlatto e Violetto: trovate il nostro resoconto su queste pagine.

Infine, se avete intenzione di preordinare uno dei due titoli in arrivo tra pochi giorni (ossia il 18 novembre prossimo), vi consigliamo di recuperare la nostra guida dedicata.