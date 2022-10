God of War Ragnarok, è allarme spoiler prima del lancio

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina giorno dopo giorno, mettendo in fibrillazione i fan di uno dei sequel più attesi dell’anno, sebbene a quanto pare sarebbe già allarme spoiler.

Il seguito del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è atteso infatti sia su console current-gen di Sony, ovvero PS5, che sulla “vecchia” PS4 a partire dal 9 novembre 2022.

Ora, dopo aver scoperto che Ragnarok stava per essere diviso in due giochi ben distinti, sono emerse online alcune informazioni che a quanto pare avrebbero dovuto restare top-secret prima del lancio.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, alcuni spoiler sulla storia di God of War Ragnarok sono trapelati prima della data di uscita del gioco.

Mancano ancora più di due settimane all’uscita del titolo di Santa Monica Studios, ma a quanto pare anche questa volta l’Internet non ha fatto sconti a nessuno.

Vari spoiler sulla storia del gioco sono infatti stati pubblicati su piattaforme come Twitter e Reddit, oltre che su forum come ResetEra. Ma non solo: anche YouTube è stato preso d’assalto, con video decisamente spoilerosi.

In un gioco incentrato sulla storia, parte del divertimento consiste proprio nello scoprire cosa accadrà nel momento in cui si gioca, piuttosto che farsi rovinare l’esperienza da un post o un video su Internet.

Per coloro che sono decisi ad arrivare incontaminati al 9 novembre, il nostro consiglio è quello di disattivare “Ragnarok” e tutte le altre parole chiave possibili dai social media.

Se possibile, sarebbe addirittura meglio sloggarsi dai medesimi canali per le prossime due settimane (che male non è, in ogni caso).

Sebbene Sony stia senza dubbio lavorando per eliminare tutti gli screen e i video trapelati, i leaker possono essere molto testardi: fate quindi molta attenzione.

In attesa della recensione del gioco, abbiamo provato l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus: leggi il nostro articolo rigorosamente spoiler-free.

Ma non solo: non dimenticate di prenotare il nuovo controller DualSense a tema Ragnarok, disponibile in edizione limitata prima che termini da GameStop.