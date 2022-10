Pokémon Scarlatto e Violetto presentano un nuovo mostriciattolo (ed è spaventoso)

I Pokémon stanno per tornare alla grande con i prossimi Pokémon Scarlatto e Violetto, la coppia di giochi che porterà di nuovo sulle scene i celebri mostriciattoli collezionabili

Dopo il recente Leggende Pokémon Arceus, la serie è infatti pronta al ritorno grazie alla sua tradizionale uscita "doppia".

Ora, dopo che la novità era stata preannunciata nelle scorse ore, Scarlatto e Violetto presentano un nuovo Pokémon/Cane di tipo Spettro.

Come riportato anche da GamePur, The Pokémon Company ha rivelato il nuovissimo Pokémon in virtù della festività di Halloween ormai alle porte.

Parliamo di un Pokémon cane di tipo Spettro che farà il suo debutto in Pokémon Scarlatto e Viola chiamato Greavard. Le informazioni sono state diffuse in un video visionabile poco sopra, che mostra un allenatore del Club Pokémon di tipo Fantasma dell’Accademia Naranja alla ricerca di questi inquietanti mostriciattoli.

Sebbene il Pokémon cane presentato nel video sia nuovo, condivide una caratteristica unica con un altro Pokémon di tipo Spettro, Litwick, ossia un Pokémon che emerge da terra e risucchia passivamente la forza vitale da un allenatore (abbastanza inquietante a dire il vero, non trovate?).

Il cane di tipo Spettro ha una candela ossea chiaramente visibile sulla testa e lo potete ammirare coi vostri occhi verso la fine del filmato, poco dopo che l’addestratore incontra un Mimikyu e un Gengar.

Potremo aspettarci di catturare Greavard mentre esploriamo la regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto, in uscita il 18 novembre prossimo in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che abbiamo già avuto l'occasione di giocare un po' a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Se invece avete intenzione di preordinare uno dei due titoli in arrivo tra poche settimane.