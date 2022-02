Leggende Pokémon Arceus nasconde un segreto che vi scalderà il cuore

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati dai fan di Leggende Pokémon Arceus è stata l’abilità di mostrare quanto fosse diverso in un’altra epoca l’universo creato da Game Freak.

Nella maggior parte dei casi, le creature di Leggende Pokémon Arceus sono infatti ostili e molto pericolose, pronte ad attaccare a vista gli esploratori più incauti e rendere la loro impresa più impegnativa del previsto.

Tra i partner che potrete catturare con le «nuove» Poké Ball, talmente belle da essere state ricreate fedelmente anche nella vita reale, ce ne sono però due in particolare che non solo non vi attaccheranno a vista, ma si preoccuperanno anche delle vostre condizioni fisiche.

Si tratta di Chansey e Blissey, i due Pokémon celebri per le loro abilità curative al punto da essere spesso presenti anche all’interno dei migliori Centri Pokémon nei capitoli «moderni» della serie.

Una delle feature di Leggende Pokémon Arceus è infatti la possibilità per il nostro giocatore di subire ferite, sia dagli attacchi da parte di Pokémon ostili che cadendo da posizioni particolarmente elevate.

Come riportato da Nintendo Life, Chansey e Blissey normalmente fanno parte della categoria di creature che fuggono di fronte alla nostra presenza, ma assumeranno un comportamento molto diverso qualora fossimo feriti gravemente.

Se ci noteranno con condizioni di salute particolarmente critiche, questi Pokémon si avvicineranno a noi e inizieranno a usare le loro proprietà curative per rimetterci in sesto.

In questa clip video è infatti possibile vedere come la nostra rigenerazione della salute, evidente dai bordi neri sullo schermo, sarà molto più veloce quando un Chansey o un Blissey sarà nei paraggi:

Tive que fazer esse teste Em Pokemon Legends, uma Blissey geralmente foge quando nota sua presença Mas se você estiver machucado, ela se aproxima e "torce" pela sua recuperação pra só depois fugir pic.twitter.com/4S71n11uN2 — Necro Felipe • #SwitchBrasil (@necrolipe) February 7, 2022

I potenziali partner torneranno ad assumere il loro comportamento precedente e scapperanno via, ma non prima di essersi assicurati che il protagonista sia effettivamente tornato in forze.

Si tratta di un tenerissimo dettaglio fedele ai canoni del franchise che i fan serie sicuramente avranno modo di apprezzare: proprio come nei capitoli principali, Chansey e Blissey vogliono solo aiutare chi ne ha bisogno.

Ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus è stato aggiornato pochi giorni fa: l’ultimo update sistema il bug della cattura impossibile di Cherrim.

Se volete scoprire altri utili trucchi per le vostre avventure a Hisui, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Leggende Pokémon Arceus.