Leggende Pokémon Arceus “svela” nuovi DLC? Scoperto un segreto

Leggende Pokémon Arceus si è già rivelato un grande successo per Game Freak: il coraggioso nuovo capitolo del franchise è riuscito a conquistare il pubblico, diventando in breve tempo uno dei titoli più amati della serie negli ultimi anni.

Gli ottimi risultati ottenuti potrebbero dunque spingere gli sviluppatori a investire sul futuro di questo titolo: proprio come accaduto per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, l’ultimo capitolo della serie potrebbe dunque ricevere dei DLC aggiuntivi, almeno secondo quanto lasciato intendere da alcuni elementi nascosti.

Del resto, la grande attenzione per i dettagli in ogni singolo Pokémon lascia aperto un grande potenziale per continuare a espandere la regione di Hisui e la lore della serie, come già ampiamente dimostrato da un tenerissimo segreto per una delle creature più amichevoli del gioco.

Come riportato da Game Rant, un eventuale DLC di Leggende Pokémon Arceus potrebbe però svolgersi in un’epoca completamente diversa e più familiare ai canoni del franchise.

Fin dai primi istanti del gioco viene infatti chiarito che il nostro protagonista viene da tempi più moderni: un nuovo contenuto aggiuntivo potrebbe dunque esplorare maggiormente il nostro mondo di origine.

Il game hacker DeepGameResearch ha infatti scoperto che nei file di gioco è presente anche la camera da letto del nostro avatar, esteticamente molto simile a quelle viste negli istanti iniziali degli altri capitoli della serie.

All’interno della stanza è presente anche una console Nintendo Switch nella variante ispirata a Pokémon Let’s GO, resa disponibile in edizione limitata per celebrare il lancio di questi capitoli.

La stanza non ha però elementi con cui è possibile interagire, né è presente alcuna colonna sonora in background: potete osservare nel dettaglio questa curiosa scoperta nel seguente video.

Resta ovviamente possibile che la nostra stanza sia semplicemente un’idea scartata per i momenti iniziali del gioco, che magari avrebbero visto Leggende Pokémon Arceus iniziare come ogni altra avventura, prima di venire trasportati nel passato.

Vi ricordiamo che al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale riguardante l’effettivo arrivo di DLC o contenuti aggiuntivi, ma la possibilità di esplorare un mondo più moderno con le stesse meccaniche apprese nella campagna principale potrebbe rivelarsi un’idea molto interessante come contenuto aggiuntivo, anche come metodo per sperimentare se questo possa davvero essere il futuro della serie.

A tal proposito, in un nostro speciale vi abbiamo raccontato perché Leggende Pokémon Arceus non dovrebbe essere considerato il futuro della serie: ci sono infatti alcune differenze sostanziali tra questo capitolo e gli altri episodi della serie da tenere in conto.

Aspetti che naturalmente non tolgono nulla al grande divertimento che il gioco è in grado di offrire, al punto che c’è anche chi ha deciso di ricreare delle bellissime Poké Ball ispirate alla regione di Hisui.