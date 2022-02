Pokémon conferma un grande sequel in arrivo (ed è una sorpresa)

Dopo il grande successo ottenuto dall’ultima avventura Pokémon, per gli autori della serie è arrivato il momento di pensare ai prossimi capitoli di un franchise in continua espansione.

Sebbene i capitoli principali come il recentissimo Leggende Pokémon Arceus siano da sempre la principale attrattiva per gli appassionati, il franchise ideato da Game Freak include al suo interno anche tanti amati spin-off, uno dei quali vedrà presto un sequel su Nintendo Switch.

Stiamo parlando di Detective Pikachu, l’avventura narrativa che è stata anche protagonista di un lungometraggio live action di grande successo, diventando uno degli adattamenti videoludici di maggior successo di sempre, sconfitto soltanto dall’apprezzato film di Sonic.

Un sequel per Nintendo Switch era già stato annunciato quasi 3 anni fa, ma da allora i fan non avevano avuto più notizie del progetto: si pensava dunque che fossero subentrati problemi o che fosse stato addirittura cancellato.

Come riportato da VGC, un’offerta di lavoro pubblicata da Creatures Inc ha però tranquillizzato i fan, confermando che Detective Pikachu 2 è effettivamente ancora in pieno sviluppo.

Un programmatore di nome KT ha infatti svelato nel sito ufficiale di essere attualmente «al lavoro sul sequel di Detective Pikachu», insieme ad un sistema di environment che possa essere una base per i futuri capitoli di Pokémon.

Ricordiamo che Creatures Inc è la compagnia che si occupa della realizzazione dei modelli dei Pokémon nei capitoli principali della serie: il programmatore ha anche svelato di ritenere tecnologie come ray tracing e di super risoluzione come DLSS «fondamentali» per il futuro.

Il franchise ideato da Game Freak potrebbe dunque aver intenzione di preparare il terreno per la next-gen, sebbene appaia molto improbabile che sarà possibile vedere queste rivoluzioni grafiche su Nintendo Switch.

Ricordiamo in ogni caso che Detective Pikachu 2 si occuperà di proseguire la storia della prima avventura dalla sua conclusione, ma al momento non sono state rivelate ulteriori informazioni ufficiali in merito.

Considerando che proprio pochi giorni fa è arrivata la notizia della chiusura dell’eShop di Nintendo 3DS, rischiando così di far sparire per sempre la prima avventura narrativa, si tratta sicuramente di un’ottima notizia per i fan della serie.

Anche il film potrebbe ricevere presto un sequel: The Pokémon Company sarebbe infatti interessata a rinnovare la licenza dopo il grande successo al cinema, magari come ulteriore mezzo per pubblicizzare la seconda avventura videoludica.

La produzione di Legendary Pictures è stata apprezzata dagli appassionati per il realismo dei Pokémon introdotti, trovando però il giusto equilibrio con gli elementi tipici della loro caratterizzazione 2D.