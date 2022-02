Leggende Pokémon Arceus, scoperto un glitch davvero… gigantesco

Leggende Pokémon Arceus è stato sicuramente un gioco molto discusso, anche per via di alcuni bug e glitch davvero molto singolari.

Il gioco è infatti un titolo a tutto tondo, sebbene i giocatori hanno sicuramente trovato più di un motivo per interessarsi all’avventura al di fuori della storyline principale.

Basti pensare che alcuni utenti hanno scovato una feature davvero molto particolare e in grado di scaldarvi il cuore come mai prima d’ora.

Così come nei file di gioco è presente anche la camera da letto del nostro avatar, la quale potrebbe suggerire l’arrivo di DLC. Ora, però, è il turno di un glitch realmente particolare.

Come riportato anche da Nintendo Life, Leggende Pokémon Arceus ha infatti un glitch che rende alcuni oggetti davvero giganteschi, ben più grandi rispetto alla loro dimensione naturale.

Come documentato da alcuni giocatori su Twitter, ci sarebbe infatti una zona particolare sulla mappa nelle Alabastro Icelands dove il fenomeno si verifica più di frequente.

Le testimonianze sono accompagnate da alcuni video che lasciano ben poco spazio all’immaginazione (e che potete visionare poco più in basso):

Poco sotto, un altra clip che mostra il glitch che rende gli oggetti davvero enormi:

#PokemonLegendsArceus #NintendoSwitch you don't even need to circle her to do the glitch pic.twitter.com/tULNvNjAyZ

— Blazing Nova (@Blazing_Nouva) February 15, 2022