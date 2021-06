Pokémon Go vi consentirà di catturare tutti i leggendari (ma per poco)

Il Pokémon Go Fest 2021 si svolgerà dal 17 al 18 luglio, e quest’anno sarà accompagnato da un’imperdibile novità che farà felici tutti i fan delle creature nate dalla mente di Satoshi Tajiri.

In attesa di Pokémon Diamante Lucente, i fan potranno mettere alla prova le loro capacità in questa iniziativa estiva che si preannuncia ricca di contenuti.

Ma non ci sarà necessariamente bisogno di attendere il lancio dell’episodio appena citato o di Pokémon Legends Arceus (atteso per il 28 gennaio 2022): il prossimo gioco della serie uscirà su Switch a luglio.

Intanto, a partire dal prossimo mese, Niantic reintrodurrà in Go le misure in vigore prima della pandemia, e non tutti i fan l’hanno presa bene.

Gli allenatori con un occhio di riguardo per il collezionismo non potranno che essere felici della sorpresa riservata dagli sviluppatori, che hanno scelto di ampliare l’iniziativa del 2021 con una nuova aggiunta.

Nei raid a cinque stelle sarà infatti possibile catturare tutti i Pokémon leggendari mai apparsi nel gioco, cogliendo l’occasione per sfoggiare qualche raro esemplare nel nostro Pokédex (via Kotaku).

La software house ha già avvisato che «catturare i leggendari in un breve lasso di tempo potrebbe essere difficile, quindi è bene organizzarsi!».

Non è chiaro attraverso quale espediente narrativo verrà inserita questa nuova possibilità (limitata a 48 ore) ma Niantic ha rassicurato i fan comunicando che nei prossimi giorni verranno resi noti ulteriori dettagli.

Il Pokémon Go Fest sarà diviso in una serie di sezioni dedicate ad altrettanti Pokémon leggendari, catturabili in determinate fasce orarie relative a quattro elementi.

Saranno presenti l’Ora del Vento, quella del Fuoco, l’Ora del Gelo e l’immancabile Ora del Tuono. Ogni fascia oraria sarà disponibile due volte nel corso della giornata, andando a raddoppiare la possibilità di incorrere in qualche ambita cattura.

Il franchise ha ormai raggiunto lo status di vero e proprio fenomeno globale e un ricercatore ha scelto di nominare alcuni coleotteri prendendo il nome in prestito da alcuni Pokémon (anche stavolta si tratta di tre leggendari).

Aspettando Pokémon Arceus, potete tenervi aggiornati in ambito Nintendo Switch dando un’occhiata ai giochi che usciranno nel 2021 (e non solo) grazie a un’infografica pubblicata dalla stessa Nintendo.

Se stavate pensando di mettere le mani su Switch Pro (o qualunque sarà il suo nome) prima che sulle due nuove uscite a tema Pokémon, sembra che dovrete ricredervi: Nintendo ha commentato alcuni rumor lasciando intendere che potrebbero non esserci grandi novità in arrivo nell’immediato futuro.