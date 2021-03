Nuova specie di coleotteri deve il proprio nome a Pokémon leggendari

Pokémon è un franchise storico che include fan di ogni genere ed età, tra cui da oggi possiamo ufficialmente includere anche ricercatori.

Come segnalato da Game Rant, sono stati scoperte tre nuove specie di coleotteri australiani, appartenenti alla famiglia dei Binburrum.

La notizia ci interessa particolarmente perché l’autore della scoperta, Yun Hsiao, è un appassionato di Pokémon, che ha deciso di rinominare questi coleotteri dando loro il nome di alcuni mostri tascabili.

In particolare ha deciso di scegliere gli uccelli leggendari appartenenti alla prima generazione: Articuno, Zapdos e Moltres.

La scelta potrebbe magari apparire casuale, dato che a prima vista i leggendari non sembrano avere nulla in comune con i coleotteri.

Tuttavia la decisione è stata presa in virtù del fatto che si tratta di una specie molto rara, di cui si stima vi siano pochissimi esemplari in giro per il mondo.

Our paper has been published online in @CanEntomologist! We review Binburrum Pyrochroidae and described 3 new species, which are named after the 3 legendary birds of #Pokémon, referring to the rareness of these species that have only few specimens @EcoEvo_ANU @CSIRO @ColeopSoc pic.twitter.com/Im0lEVCYJ2

— Yun Hsiao (蕭 昀 シャオ ユン) (@YHsiaoBeetle) January 2, 2021