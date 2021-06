Pokémon, il prossimo gioco per Switch (e non solo) esce a luglio

The Pokémon Company ha annunciato che Pokémon Unite sarà disponibile a partire dal prossimo mese di luglio.

L’ultimo capitolo mainline della serie è stato pubblicato in esclusiva Nintendo Switch, ma TPC ha intenzione di espandere i suoi orizzonti.

Abbiamo apprezzato di recente come New Pokémon Snap abbia costituito un ottimo passatempo per gli amanti dei mostriciattoli, ma i piani sono davvero a lungo termine per l’IP.

Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022 ci sono infatti altri tre giochi in arrivo dalla casa giapponese, tra cui uno che dovrebbe essere di rottura col passato.

Pokémon Unite sarà abbastanza diverso, però, come testimoniato dal nuovo trailer pubblicato oggi (con una manciata di frammenti dal gameplay).

Il titolo sarà un MOBA ed è in programma sia per Nintendo Switch che per i dispositivi mobile, anche se con finestre temporali leggermente diverse.

Switch avrà la priorità, vedendo la sua versione venire lanciata già nel mese di luglio, mentre smartphone e tablet dovranno attendere un altro po’.

L’edizione mobile per iOS e Android sarà infatti pubblicata nel mese di settembre, con la buona notizia che supporterà il cross-play e la cross-progression.

In questo modo, i giocatori Switch potranno sfidare quelli mobile, e al contempo avranno tutti sempre a disposizione i loro salvataggi a prescindere dalla piattaforma.

Si tratta del primo Pokémon curato da Timi, lo studio del gigante cinese Tencent noto per aver lavorato a Call of Duty Mobile.

Il gioco, annunciato appena un anno fa, prevede che ci siano due team da cinque pokémon l’uno, e che gli utenti cooperino attentamente per sconfiggere la squadra avversaria.

Pokémon continua ad essere un fenomeno di culto, tant’è vero che soltanto poche settimane fa hanno “dato nome” ad una specie di coleotteri appena scoperta.

Se negli ultimi tempi è mancata un po’ la forza innovatrice che ha dato una simile popolarità alla proprietà intellettuale, perlomeno, a quanto pare prossimamente le cose dovrebbero cambiare.