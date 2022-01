Pokémon FPS, Nintendo ha deciso le sorti del progetto (il finale è scontato)

Il brand Pokémon è sicuramente uno dei più forti tra quelli in mano a Nintendo, visto e considerato anche che Leggende Pokémon Arceus, prossimo gioco di ruolo open world, è dietro l’angolo.

Senza tirare in ballo altre chicche come Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu su Switch, alcuni giorni fa era a qualcuno era venuta un’idea decisamente “malsana”.

Un giocatore con tanta fantasia aveva infatti creato un gioco Pokémon personalizzato, in soggettiva e in Unreal Engine, come fosse un vero sparatutto con visuale in prima persona.

Tra vari cloni e figli illegittimi, una creazione del genere non è certo sfuggita alla lente di ingrandimento di Nintendo, la quale ha ora deciso di prendere provvedimenti.

Come riportato da Kotaku, la Casa di Kyoto ha infatti deciso di intervenire, rimuovendo ogni traccia del gioco (inclusi video e clip da Twitch e YouTube)

Da sempre la Grande N non vede di buon occhio l’utilizzo delle sue IP, specie quelle dei suoi brand più in voga (come, appunto, quello dei Pokémon).

Non sorprende quindi che il progetto creato da tale “Dragon_GameDev2” sia stato del tutto silurato per violazione del copyright.

La premessa di un Pokémon FPS con tanto di sangue ed elementi violenti aveva mandato in estasi alcuni fa, sebbene è indubbio che Nintendo abbia in ogni caso fatto la cosa giusta pur di preservare l’integrità del marchio.

