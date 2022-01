Finalmente, ecco Super Mario in Pokémon Diamante e Perla

Il franchise di Pokémon è ritornato da qualche mese sulle Nintendo Switch degli appassionati grazie ai remake dei capitoli di quarta generazione Diamante Lucente e Perla Splendente.

Questi senza dubbio sono stati un successo per Nintendo: amati dal pubblico hanno rappresentato uno stacco dagli ultimi capitoli di ottava generazione (che invece hanno fatto molto discutere), facendo registrare dei numeri di vendita molto buoni.

Proprio Pokémon Diamante ha adesso cominciato a ospitare un inquilino abbastanza singolare, arrivato direttamente da un altro grandissimo classico Nintendo.

Avevate mai pensato come sarebbero Pokémon e Super Mario uniti in un unico gioco? Se non l’avete fatto ci ha pensato RiazorMC, un abile modder che ha fatto sbarcare a Sinnoh l’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi.

Su Youtube è infatti disponibile un video in cui possiamo notare Super Mario libero di correre e saltare nell’intera mappa di Diamante e Perla, a partire dalla città di Duefoglie (la prima da cui si parte nel gioco) fino ad arrivare alla Lega Pokémon.

Bisogna comunque dire che il livello di interazione di Mario con l’ambiente è veramente ridotto all’osso: non si può entrare negli edifici, nelle grotte e non si trovano neanche dei Pokémon tra l’erba. Inoltre non è possibile trovare neanche un NPC.

Simpatica sorpresa è invece lo Staryu che Mario può raccogliere una volta arrivato alla fine del suo percorso, la Lega.

Sfortunatamente non è possibile provare la mod poiché l’utente ha deciso di mostrarla solamente tramite il suo canale Youtube.

Si tratta di una commistione decisamente particolare, e bisogna ammettere che fa un certo effetto vedere Mario aggirarsi per una delle mappe più amate dai fan dei giochi Pokémon.

Proprio in tema, inoltre, recentemente qualcuno ha pensato bene di ricreare Pokémon Spada e Scudo su Game Boy Color: un demake imperdibile per i nostalgici.

Per concludere sicuramente il titolo più atteso dai fan è Leggende Pokémon Arceus, che arriverà su Switch a breve e di cui vi abbiamo parlato tra queste pagine. Se avete almeno un po’ di curiosità date pure un’occhiata al nostro speciale.