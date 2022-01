C’è un clone di Pokémon che i fan nostalgici ameranno (od odieranno)

Il franchise dei Pokémon è sicuramente uno dei più floridi di sempre: basti pensare a Leggende Pokémon Arceus, il prossimo gioco di ruolo ambientato in un open world del tutto inedito.

Senza nulla togliere infatti a giochi come Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu su Nintendo Switch, sono infatti davvero tanti i titoli dedicati ai celebri mostriciattoli collezionabili.

E se qualcuno ha da poco deciso di trasformare Pokémon in uno sparatutto in soggettiva (e non stiamo scherzando), un piccolo team di sviluppo indipendente ha deciso di creare un clone dei vecchi giochi dedicati alla saga.

Come riportato anche da Nintendo Life, l’ultimo Pokémon-like ad arrivare presto su eShop è Coromon, un nuovo gioco di caccia ai mostri che sarà lanciato su Switch e PC il 31 marzo prossimo.

Dallo sviluppatore TRAGsoft e dal publisher Freedom Games, il titolo vede i giocatori partire per un’avventura nei panni di un giovane allenatore di Coromon.

Viaggiando attraverso la regione di Velua, dovrete catturare creature di diversi tipi elementali, combattere contro altri allenatori e impedire a una losca organizzazione di usare i leggendari Coromon per scopi malvagi. Vi suona familiare?

Poco sotto, potete ammirare un trailer del gioco:

Coromon sarà disponibile su eShop e sui negozi digitali per PC al prezzo di soli 19,99 dollari.

Al netto di una “vaga” somiglianza coi Pokémon classici (specie quelli usciti su Game Boy), sicuramente il titolo attirerà l’attenzione dei nostalgici incalliti, sia nel bene che nel male.

Avete letto anche che qualcuno ha deciso di ricreare la storica Biancavilla, come apparsa in Rosso Fuoco e Verde Foglia, interamente in 2.5D?

Ma non solo: un modder ha deciso di fare un regalo ai fan della Grande N, innestando Super Mario nella regione di Sinnoh, celebre mappa di Diamante e Perla.

Infine, se volete prepararvi all’uscita ormai prossima di Leggende Pokémon Arceus, non perdetevi la nostra anteprima esclusiva che trovate sulle pagine di SpazioGames.