E se Pokémon Rosso e Blu fossero stati in 2.5D? Ecco la bellissima Biancavilla

Per molti giocatori resteranno sempre indimenticabili i primi passi mossi all’interno di Biancavilla, la città iniziale di Pokémon Rosso e Blu, i storici primi giochi del franchise.

Game Freak si è sempre assicurata di poter permettere anche ai fan più giovani di poter riscoprire quelle stesse sensazioni, prima con i remake Rosso Fuoco e Verde Foglia su Game Boy Advance e, più recentemente, anche con Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu su Switch.

I rifacimenti del franchise sono sempre tra i giochi più richiesti della serie, come dimostrato anche dal successo ottenuto da Diamante Lucente e Perla Splendente, che sono riusciti a battere perfino il lancio dei più recenti Spada e Scudo.

Let’s Go però era a tutti gli effetti una nuova narrazione degli eventi della prima generazione e non una rivisitazione fedele delle avventure di Kanto, con tanto di una veste grafica completamente nuova: se invece si fosse scelto di adoperare uno stile più nostalgico, come avrebbero potuto essere Rosso e Blu con uno stile grafico 2.5D?

Ha voluto rispondere a questa domanda l’utente Reddit StaborgDev che, come riportato da Game Rant, ha deciso di ricreare la storica Biancavilla, come apparsa in Rosso Fuoco e Verde Foglia, interamente in 2.5D.

Lo stile grafico era già stato apprezzato dai fan di lunga data anche su Pokémon Bianco/Nero e i loro rispettivi sequel: sono stati infatti gli ultimi titoli principali del franchise a utilizzare le sprite 2D, prima del passaggio al 3D con X e Y.

Potete ammirare voi stessi il risultato nella clip video condivisa dall’utente per mostrare la sua ricreazione: ve la riproporremo di seguito.

Dato che è stata utilizzata la versione della città disponibile su Game Boy Advance, il progetto finale appare come un lavoro squisitamente nostalgico, che lascia immaginare quale sarebbe stato il risultato finale se Pokémon Let’s Go avesse deciso di utilizzare questa tecnica per gli ultimi remake di Rosso e Blu.

I fan hanno apprezzato così tanto questa clip da augurarsi che Game Freak decida di ri-utilizzare questa tecnica, quando inevitabilmente sarà il momento di realizzare i remake di quinta generazione. Del resto, furono proprio quei giochi a rappresentare il periodo di transizione del franchise al 3D.

Nel caso siate invece curiosi di scoprire come sarebbero i giochi più moderni trasformati in cartucce per Game Boy Color, allora vi innamorerete dei demake di Spada e Scudo.

C’è inoltre chi avrebbe voluto che questo stile grafico fosse stato adottato anche per i remake di quarta generazione: è possibile ammirare un effetto simile in un divertente video che vede addirittura Super Mario esplorare Sinnoh.