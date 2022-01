Pokémon diventa un FPS in Unreal Engine, perché sì

Nintendo non ha mai lasciato in disparte il franchise dei Pokémon: un esempio recente è Pokémon Legends: Arceus, un prossimo gioco di ruolo d’azione ambientato in un open world nuovo di zecca.

A quanto pare, tralasciando per un attimo giochi come Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu su Switch, un fan ha fatto un ulteriore passo avanti e ha creato il proprio gioco Pokémon personalizzato, in soggettiva.

Se qualcuno ha di recente deciso di ricreare la storica Biancavilla, come apparsa in Rosso Fuoco e Verde Foglia, interamente in 2.5D, ora si è davvero superato il limite della fantasia.

Come riportato da Dote Sports, in una clip condivisa su Reddit il 17 gennaio scorso, uno YouTuber di nome “Dragon” ha mostrato la sua ultima e sorprendente creazione, ossia uno sparatutto in prima persona Pokémon.

Lo sviluppatore ha lavorato al gioco nell’ultimo mese e ha documentato l’intero processo in un filmato che trovate più in basso.

Come ci si potrebbe aspettare non è stato un compito semplice, tanto che nel video sono spiegati tutti i passaggi, dalle idee iniziali all’esecuzione finale del gioco, realizzato poco sorprendentemente con l’Unreal Engine.

Poco sotto, un video che mostra il sorprendente (e atipico) risultato finale:

Last month I started working on developing a Pokémon First Person Shooter. #IndieGameDev #pokemon pic.twitter.com/dZZTuYWq22 — Dragon (@Dragon_GameDev2) January 17, 2022

Da notare anche la presenza di una vera e propria boss fight contro Mewtwo, il Pokémon leggendario di tipo Psico introdotto in prima generazione.

Al momento, non è chiaro se Nintendo o The Pokémon Company decideranno di quittare il progetto (come spesso accade quando vengono violate proprietà intellettuali di questo calibro).

Avete letto in ogni caso anche che un modder ha deciso di fare un regalo ai fan di Nintendo, con Super Mario nella regione di Sinnoh, mappa di Diamante e Perla?

Nel mentre, il 28 gennaio arriverà sugli scaffali di tutto il mondo Leggende Pokémon: Arceus, attesissimo capitolo della celeberrima serie, ovviamente in esclusiva Switch: leggi la nostra anteprima esclusiva.