Scoperto come clonare i Pokémon in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Non è passata nemmeno una settimana dall’uscita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake dei giochi di quarta generazione, ma i fan sono già riusciti a trovare un glitch che permette di clonare facilmente Pokémon e oggetti preziosi.

Il glitch della duplicazione è parte della storia del franchise, ma gli ultimi capitoli avevano lavorato duramente per impedire che questo bug potesse ripresentarsi: evidentemente deve essere sfuggito qualcosa durante la realizzazione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, con i giocatori che potranno approfittarne in attesa che venga inevitabilmente sistemato.

I remake si sono già dimostrati un incredibile successo, diventando in breve tempo il secondo miglior lancio del 2021 ed il migliore dell’anno per Nintendo.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Diamante Lucente e Perla Splendente si sono fatti apprezzare proprio per la loro fedeltà verso i giochi originali: forse anche troppo fedeli, a giudicare dal ritrovamento di questo glitch.

Come riportato da Nintendo Life, il glitch è stato scoperto dall’utente Twitter kevinfor5, mentre l’utente orcastraw a realizzare una guida video dettagliata che mostra il glitch in azione.

La procedura è molto semplice e funzionerà sia su Pokémon Diamante Lucente che su Perla Splendente: ve la descriviamo di seguito.

Questa tecnica può naturalmente essere utilizzata anche per duplicare gli oggetti, come le Master Ball: semplicemente basterà assegnarli al Pokémon che avrete deciso di clonare.

Di seguito troverete la clip video che illustra dettagliatamente il processo e tutti gli step da seguire:

Here is: How to Clone in Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, discovered by @kevinfor5 https://t.co/BZmxttLfvP pic.twitter.com/eUH4nblz8v

— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) November 23, 2021