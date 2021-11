Pokémon Diamante e Perla, i remake sono già il secondo miglior lancio del 2021

Pokémon ha confermato ancora una volta di essere uno dei franchise videoludici più importanti di sempre: anche i remake di Diamante e Perla hanno riscontrato un grande successo nei confronti del pubblico.

I risultati ottenuti da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nei primi giorni sono infatti decisamente impressionanti: i remake di quarta generazione sono già diventati il secondo miglior lancio fisico dell’anno.

Del resto, la quarta generazione è una delle più amate di sempre dai giocatori, che hanno anche avuto modo di ricreare nella vita reale il PokéKron, l’orologio che li accompagna durante l’avventura.

Inoltre, i capitoli originali sono stati trasformati in bellissimi diorami di carta che ricreano perfettamente Duefoglie, la città dove l’avventura dei protagonisti avrà inizio.

Come riportato da GamesIndustry.biz, questo risultato per il momento tiene conto esclusivamente delle copie fisiche dei titoli, mentre per il momento non sono ancora disponibili dati ufficiali per le edizioni digitali.

L’unico gioco ad aver ottenuto un lancio migliore per il mercato fisico è stato FIFA 22, battendo però nella top 3 di quest’anno anche Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della popolare serie sparatutto, e battendo al lancio anche un’altra new entry molto attesa: Battlefield 2042.

Questo significa che, oltre ad essere il secondo miglior lancio fisico dell’anno, i due nuovi giochi di Pokémon sono già diventati il miglior successo del 2021 di Nintendo, confermando l’incredibile appeal e potenza di questo brand.

Confrontando i dati con le altre versioni di Pokémon disponibili su Switch, è emerso che sono state vendute il 26% di copie in meno rispetto a Spada e Scudo, i giochi di ottava generazione, ma hanno comunque ottenuto un incremento del 13% rispetto a Let’s Go Pikachu e Eevee, le reinterpretazioni delle storiche prime avventure della serie.

Stando ai numeri disponibili sul mercato britannico, sembra che la versione più popolare si sia dimostrata essere Pokémon Diamante Lucente, ma anche Perla Splendente ha conquistato senza problemi la posizione numero 2 in classifica.

Il dual pack con entrambe le versioni incluse si è invece fermato alla posizione numero 9, ottenendo comunque un importante piazzamento nella top 10.

Tra i Pokémon più popolari di Sinnoh è impossibile non ricordare Lucario: l’iconico compagno oggi potrà essere vostro in dimensioni naturali.