PlayStation, tra i giochi più scaricati di ottobre svetta un big

Nonostante sia uscito solo negli ultimi giorni del mese, Call of Duty Modern Warfare 2 è stato uno dei giochi più scaricati su PlayStation 4 e PlayStation 5 a ottobre, come confermato da Sony.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) è quindi tornato alla grande, toccato vette che i precedenti capitoli non erano stati in grado di raggiungere.

Del resto, dopo che su queste pagine vi abbiamo anche parlato della campagna per giocatore singolo, che MW2 fosse un gioco da tenere d’occhio era più che evidente.

La classifica pubblicata da PlayStation (via DualShockers) divide i giochi più scaricati non solo tra PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche tra Stati Uniti/Canada e Unione Europea.

Modern Warfare 2 si è piazzato al primo posto in tutte le classifiche, tranne che in una. In Europa, il gioco per PlayStation 4 più scaricato nel mese di ottobre è stato FIFA 23, il simulatore calcistico che si è piazzato al secondo o al terzo posto nelle altre classifiche.

Poco sotto, trovate le classifiche europee divise per piattaforme di riferimento.

PS4 – Ottobre 2022 EU

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II Minecraft Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat NBA 2K23 Call of Duty Modern Warfare EA Sports UFC 4 F1 22

PS5 – Ottobre 2022 EU

Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 NBA 2K23 A Plague Tale Requiem Medieval Dynasty Resident Evil 3 Mount & Blade II Bannerlord

Restando tema, Call of Duty Modern Warfare 2 è risultato essere il più grande lancio nella storia del franchise, almeno sulle piattaforme PlayStation, cosa questa che a quanto pare non è passata inosservata.

Ma non solo: con il nuovo mese, arrivano anche nuovi videogiochi per PlayStation Plus e, nello specifico, per le line-up di Premium ed Extra.

Se volete orientarvi tra i giochi disponibili trovate qui l’elenco completo di quelli Premium e invece qui quelli inclusi in Extra.