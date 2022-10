Modern Warfare 2 ha già ottenuto un grande traguardo su PlayStation

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo episodio della saga disponibile da pochi giorni su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) è tornato sulle scene con il rifacimento di uno dei capitoli più apprezzati di tutti i tempi tra quelli ambientati nella guerra moderna.

Su SpazioGames abbiamo di recente per voi la beta del multiplayer, prima del debutto ufficiale del gioco sugli scaffali dei negozi.

Ora, dopo le prime notizie circa il ritorno di una mappa davvero molto amata, è emerso un dato che rende Modern Warfare 2 il più grande lancio di sempre di un capitolo di Call of Duty su PlayStation.

Come riportato da Games Radar, Call of Duty Modern Warfare 2 è risultato essere il più grande lancio nella storia del franchise, almeno sulle piattaforme PlayStation.

L’account ufficiale di PlayStation ha confermato su Twitter che MW2 ha letteralmente sfondato, comprese le vendite del primo giorno e i preordini.

Non sono stati al momento condivisi numeri ufficiali, ma considerando le immense dimensioni del franchise in passato, si tratta di una vittoria enorme.

Congratulations to @InfinityWard and @Activision on the biggest PlayStation Store launch EVER for a Call of Duty game (including preorders and day one sales).

Call of Duty: Modern Warfare II is now available for PS4 and PS5! pic.twitter.com/CU9GG853DI

— PlayStation (@PlayStation) October 31, 2022