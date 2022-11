PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi gratis di novembre (grandi nomi inclusi)

Con il nuovo mese, arrivano anche nuovi videogiochi per PlayStation Plus e, nello specifico, per le line-up di Premium ed Extra. L’abbonamento top e quello intermedio, infatti, sono quelli che permettono di accedere a una libreria di videogiochi on demand sempre disponibile, fintanto che la sottoscrizione attiva (potete rinnovarla con il credito su Amazon).

Se volete orientarvi tra i giochi disponibili trovate qui l’elenco completo di quelli Premium e invece qui quelli inclusi in Extra. A partire dal 15 novembre, l’elenco si farà più lungo, perché Sony ha confermato oggi l’arrivo di alcuni grandi nomi. A farsi notare è soprattutto la saga di Kingdom Hearts, che fa la parte del leone tra le novità del mese.

PlayStation Plus Extra e Premium: nuovi giochi di novembre 2022

Di seguito, trovate la lista dei giochi già confermati da Sony per questo mese sul blog ufficiale.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts III (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

(PS4) Oddworld Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Tom Clancy’s The Division (PS4)

(PS4) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

(PS4) Chorus (PS4, PS5)

(PS4, PS5) What Remains of Edith Finch (PS4)

(PS4) The Gardens Between (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

(PS4) Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

(PS4) Onee Chanbara Origin (PS4)

Tra i tanti, ci sentiamo di raccomandarvi soprattutto What Remains of Edith Finch, che pur figurando come nome meno altisonante di altri proposti, potrebbe essere il gioco capace di rimanervi più nel cuore di tutto il pacchetto.

Il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium dal 15 novembre includerà:

➕ Skyrim

➕ Rainbow Six Siege

➕ Kingdom Hearts In più solo per Premium alcuni giochi della serie Ratchet & Clank! Scoprite l'elenco completo dei giochi: https://t.co/0v9xTaYygT pic.twitter.com/uGTSo0z4Le — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 9, 2022

Vengono confermati anche i classici di Ratchet & Clank, che a loro volta debutteranno il 15 novembre, solo per utenti PlayStation Plus Premium. Ve ne avevamo già parlato in una notizia dedicata, ma Sony ricorda che si tratta di:

Ratchet & Clank | PS3

| PS3 Ratchet & Clank 2: Fuoco a volontà | PS3

| PS3 Ratchet & Clank 3 | PS3

| PS3 Ratchet: Gladiator | PS3

| PS3 Ratchet & Clank: Armi di distruzione | PS3

Lanciato lo scorso mese di giugno, PlayStation Plus non è ancora decollato e, anzi, a ora molti utenti hanno scelto di non rinnovare l’abbonamento. Vedremo come andranno le cose nel prossimo futuro, considerando che Sony sta puntando molto sul suo servizio – seppur senza proporre qui i suoi giochi fin dal day-one.