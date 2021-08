PlayStation, titoli PS1 al centro di una collezione “da sogno” (con un limite)

La prima PlayStation ha avuto il merito di introdurre intere generazioni di giocatori al mondo del gaming, e tanti di loro la ricordano ancora con affetto e un pizzico di nostalgia.

Lanciata in Giappone alla fine del 1994 e l’anno successivo nel resto del mondo, PS1 vanta un parco titoli invidiabile e ha ospitato molte delle saghe protagoniste di remake in tempi recenti.

La console continua a sorprendere anche dopo tutto questo tempo: i fan della sorella maggiore dell’ultima ammiraglia di Sony sono rimasti sbalorditi da un dettaglio relativo al suo logo.

I videogiocatori navigati ricorderanno senza dubbio le caratteristiche Memory Card, disponibili in numerose colorazioni ed edizioni speciali. Un appassionato di PS1 è riuscito a collezionarle quasi tutte (tranne un paio).

PS1 può vantare una libreria di circa 7.000 titoli e 102 milioni di unità vendute dal lancio fino al 2006, anno del suo addio al mercato.

Con un numero di giochi così esteso è difficile stilare una classifica dei migliori, ma lo youtuber AlphaOmegaSin non ha voluto arrendersi e ha chiesto ai videogiocatori di prendere parte a un piccolo “esperimento”.

I partecipanti hanno avuto a disposizione 25 titoli tra cui scegliere, ognuno accompagnato da un prezzo da 1 a 5 dollari, e un budget di 15 dollari da spendere virtualmente nei loro preferiti (via GameRant).

Se volete cimentarvi in questa scelta delicata, nel seguente tweet potete trovare tutti i giochi da selezionare:

You got $15

What PS1 games are you goin with?

(Mine will be Final Fantasy VII, Resident Evil 2, Parasite Eve II, Legend of Legaia, Soul Reaver, and Tenchu 2) pic.twitter.com/7z3yPW0Bo3

— AlphaOmegaSin (@AlphaOmegaSin) July 30, 2021