Bloodborne PS1, il demake svela Padre Gascoigne (e la sua boss fight)

Bloodborne PSX sta lentamente prendendo vita svelando nuovi dettagli, in grado di mostrare accuratamente come apparirebbe il titolo di FromSoftware sulla prima console di Sony.

L’idea dietro il demake di Bloodborne è molto interessante soprattutto perché l’ambizione è quella di rendere il progetto interamente giocabile: un nuovo video ha mostrato dettagliatamente la battaglia contro Padre Gascoigne, uno dei boss più iconici del gioco.

Bloodborne PSX sarà giocabile anche in multiplayer, grazie ad una modalità split-screen inclusa per permettere a due amici di combattere tra di loro.

Precedentemente avevano già mostrato un’ulteriore boss fight, memorabile per chiunque avesse giocato l’avventura originale su PS4.

Padre Gascoigne è però indubbiamente uno dei boss più iconici dell’avventura di FromSoftware ed uno dei primi nemici ricordati costantemente dai fan di Bloodborne.

Per questo motivo, il demake non poteva esimersi dal ricreare accuratamente questo personaggio, proponendo anche la relativa, e violenta, boss fight.

Gli autori del progetto hanno pubblicato un nuovo aggiornamento sul proprio lavoro, facendo vedere nel dettaglio l’aspetto di Padre Gascoigne su PS1 e la battaglia tra il cacciatore ed il boss:

Todays #BloodbornePSX dev post will be showing off the full Father Gascoigne boss fight that we've been making in secret for the past 2 weeks, make sure to unmute! 🔊

Featuring music by @TheNobleDemon, created using her Roland SC-88 for maximum authenticity!

RTs appreciated! 🔃 pic.twitter.com/rY3kDP2DY3

— 🪄✨ Lilymeister: Off Hiatus & wiReD🏳️‍⚧️ BLM ACAB (@b0tster) July 13, 2021