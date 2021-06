Un giocatore ha collezionato (quasi) tutte le Memory Card per PS1

Un giocatore è riuscito nell’impresa di collezionare quasi tutte le Memory Card per PS1, la console originale di Sony.

Le schede di memoria sono ormai un ricordo sepolto nelle menti dei gamer, che oggi si concentrano su innovazioni come il controller DualSense di PS5 (giustamente).

Ma c’è stato un tempo in cui dominavano la scena e, come segnalato da Kotaku, c’è chi ha preso davvero a cuore la cosa.

Ad attirare l’attenzione del sito americano è stato proprio il giocatore Simon “Aergan” Lock, che ha condiviso a ridosso dell’E3 il suo record.

I *think* this is the retail SCPH-1020 #Memorycard collection now complete?

(Not inc. a couple of special edition colours that were promotion items in specific regions or the Yaroze Access card)

PocketStations included here because PocketStations.

Quite pleased :)#PlayStation pic.twitter.com/BDsJQs4ypm

— Simon Lock (Aergan) (@A3rgan) June 9, 2021