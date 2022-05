PlayStation svela i giochi più scaricati di aprile: il podio è sorprendente

Essendo ormai entrati a pieno regime nel mese di maggio, è arrivato anche questo mese il momento di scoprire quali sono stati i giochi PlayStation più scaricati su PS Store ad aprile.

L’annuncio è arrivato come di consueto tramite il PlayStation Blog, che ha svelato tutti i dati ufficiali relativi al mercato europeo e americano: tra i tanti titoli disponibili in classifica, è possibile constatare come Elden Ring sia ancora estremamente ricercato anche dopo diversi mesi dal lancio (potete acquistare la Launch Edition su Amazon).

Il capolavoro soulslike di FromSoftware è infatti finito stabilmente sul podio per il terzo mese di fila, dopo aver già ottenuto ottimi risultati a marzo e naturalmente a febbraio, nel mese di lancio.

Il podio si rivelerà però sicuramente sorprendente per molti fan: a conquistare nettamente il favore del pubblico è stato infatti LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, che ha già ottenuto risultati impensabili per il franchise videoludico a mattoncini.

Tuttavia, osservando i dati europei emerge un altro clamoroso ritorno a sorpresa: nella top 3 del mese si può infatti assistere al ritorno di Cyberpunk 2077, l’ambizioso RPG di CD Projekt che ha superato perfino molte delle release più recenti.

PS5: i giochi più scaricati di aprile

Di seguito vi riporteremo dunque la classifica con i 10 giochi più scaricati su PS5 nel mese di aprile: come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, non sono affatto mancate le sorprese.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Elden Ring Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 WWE 2K22 Star Wars Jedi: Fallen Order F1 2021 Grand Theft Auto V Among Us It Takes Two

Confrontando la classifica americana con quella europea emerge un dato molto interessante sugli interessi dei giocatori: se nel mercato statunitense MLB The Show 22 è riuscito a battere perfino Elden Ring, posizionandosi al secondo posto subito dopo LEGO Star Wars, nella nostra classifica non è possibile trovarlo nemmeno nella top 20.

Sebbene Gran Turismo 7 continui a dimostrare un largo consenso con una ottima quarta posizione, a sorprendere maggiormente è stato invece il crollo di Horizon Forbidden West, che questo mese si è dovuto accontentare della quattordicesima posizione.

PS4: i giochi più scaricati di aprile

Dopo aver analizzato nel dettaglio le vendite dedicate ai software next-gen, è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i 10 giochi più scaricati per PS4 su PlayStation Store, che vi riporteremo di seguito:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Grand Theft Auto V Minecraft Elden Ring Red Dead Redemption 2 Tekken 7 F1 2021 Little Nightmares Ace Combat 7: Skies Unknown The Crew 2

Per quanto riguarda le console della precedente generazione, nel mercato statunitense è possibile osservare MLB The Show 22 saldamente in testa, ma la simulazione di baseball è ancora una volta totalmente assente nella top 20 europea.

Sorprendente invece la quasi totale assenza di nuove release nella top 10 europea, dove resiste saldamente al primo posto LEGO Star Wars, con un altrettanto buon quarto posto conquistato da Elden Ring, superato solo dai sempre popolarissimi GTA V e Minecraft.

Non sono invece nemmeno presenti nella top 20 PS4 Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7: un chiaro segnale che gli utenti PlayStation preferiscono giocare le ultime release esclusive sulla console next-gen.

Per quanto riguarda invece i dati relativi ai titoli PS VR, sul podio vediamo invece saldamente in testa Beat Saber e Job Simulator, ma al terzo posto vediamo emergere il recentissimo Moss Book II. Nel mercato dei free-to-play, l’ultimo importante aggiornamento ha permesso a eFootball 2022 di conquistare il secondo posto, davanti a Apex Legends e venendo battuto solo dal sempreverde Fortnite.

Sebbene non sia riuscito a conquistare il primo posto, il successo di Elden Ring appare comunque evidente osservando l’ultima classifica: del resto, proprio nelle scorse ore Bandai Namco aveva svelato che il soulslike è riuscito a vendere oltre 13 milioni di copie in tutto il mondo.