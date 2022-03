PlayStation svela i giochi più scaricati di febbraio: il vincitore non vi stupirà

Il mese di febbraio è stato sicuramente uno di quelli che i giocatori PlayStation non dimenticheranno facilmente, avendo potuto assistere a tantissime uscite importanti.

Anche se i fan delle esclusive Sony hanno potuto godersi l’atteso sequel Horizon Forbidden West, lo scorso mese è stato ricco di lanci estremamente importanti che hanno messo a dura prova i consumatori.

Non si può infatti non parlare di febbraio 2022 senza citare almeno una volta Elden Ring: l’ultimo soulslike di FromSoftware ha avuto un lancio così incredibile da aver letteralmente «schiacciato» anche la stessa esclusiva PlayStation.

Ma è stato anche il mese dell’attesissimo survival Dying Light 2, che anche in questo caso ha avuto un lancio così impressionante da aver stupito perfino gli stessi sviluppatori.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha dunque svelato ufficialmente la lista dei giochi più venduti su PS Store durante tutto lo scorso mese, svelando così i vincitori di febbraio.

PS5: i giochi più scaricati di febbraio

Di seguito vi proporremo dunque i 10 giochi più scaricati in Europa su PS5: il prodotto più venduto, probabilmente, non sarà particolarmente sorprendente.

Elden Ring Horizon Forbidden West Dying Light 2 Cyberpunk 2077 Sifu F1 2021 FIFA 22 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K22 Among Us

Elden Ring, il soulslike di FromSoftware, si è dunque imposto nettamente sui concorrenti principali dello scorso mese, rispettivamente Horizon Forbidden West e Dying Light 2, che si devono «accontentare» rispettivamente del secondo e del terzo posto.

Ottimo esordio anche per Sifu con una meritata quinta posizione in graduatoria, mentre l’aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 ha riacceso l’interesse di molti consumatori che l’hanno premiato con il quarto posto.

PS4: i giochi più scaricati di febbraio

Di seguito scopriremo invece quali sono stati i 10 giochi più scaricati su PS4 lo scorso mese: sebbene le tre release principali continuino a essere presenti in graduatoria, le posizioni sulle console della precedente generazione sono decisamente più interessanti.

FIFA 22 Horizon Forbidden West Dying Light 2 Elden Ring Grand Theft Auto V Minecraft Horizon Zero Dawn F1 2021 The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2

Nonostante i lanci estremamente importanti, continua dunque il dominio del titolo calcistico FIFA 22 sul territorio europeo, dimostratosi molto più popolare su PS4.

Horizon Forbidden West e Dying Light 2 hanno invece confermato gli ottimi posizionamenti al secondo e al terzo posto, mentre Elden Ring ha subito un «crollo» finendo in quarta posizione: un segnale che i fan dei soulslike hanno preferito acquistare l’opera di FromSoftware su console di ultima generazione.

Incuriosisce anche la presenza di Horizon Zero Dawn, salito in cima alle classifiche probabilmente in preparazione del sequel: niente da fare invece per Sifu e Cyberpunk 2077, che nel primo caso si trova al quattordicesimo posto, mentre il gioco di ruolo di CD Projekt non è nemmeno presente in graduatoria.

Per quanto riguarda i giochi PlayStation VR e i free-to-play, segnaliamo invece ancora una volta i trionfi di Beat Saber e Fortnite, ormai i re incontrastati dei loro rispettivi generi.

Vedremo come cambierà la classifica con i lanci dei prossimi mesi: nonostante PlayStation sia destinata a «svanire» per un analista, l’entusiasmo dei fan per il 2022 videoludico è ancora alle stelle.