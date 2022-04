LEGO Star Wars batte ogni record: l’ultimo capitolo non si ferma più

L’ultimo capitolo di LEGO Star Wars era una produzione particolarmente attesa non solo dai fan dei celebri mattoncini, ma anche dalla community amante di Guerre Stellari, facendolo diventare di diritto uno dei videogiochi più popolari di tutto il mese di aprile.

Pur tenendo conto di questo aspetto, le cifre totalizzate da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (che potete acquistare in offerta su Amazon) sono semplicemente impressionanti, al punto che l’ultima produzione di TT Games ha già distrutto ogni precedente record della serie.

Per rendere meglio l’idea dell’incredibile successo ottenuto, basta ricordare che durante la settimana del day one è riuscito perfino a battere Elden Ring, confermandosi il secondo miglior lancio retail di tutto il 2022.

Ma anche le copie digitali hanno riscontrato un’incredibile popolarità, portando così La Saga degli Skywalker a battere i record di celebri giochi disponibili su Steam.

Questi incredibili risultati sono stati oggi confermati anche dalla stessa Warner Bros. Games, che ha ufficializzato come l’ultimo capitolo di LEGO Star Wars è ufficialmente diventato il più grande lancio della storia di tutti i videogiochi dedicati ai mattoncini (via Kotaku).

Il publisher ha infatti confermato che La Saga degli Skywalker, in meno di un mese dal lancio, ha già totalizzato oltre 3 milioni di copie vendute, spazzando dunque via ogni precedente record in pochissimo tempo.

We’ve set a new record!!! Thanks to all the players for helping make LEGO Star Wars: The Skywalker Saga the biggest launch in LEGO Game history! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/1eGRKv65ka — Warner Bros. Games (@wbgames) April 21, 2022

Il successo potrà certamente rivelarsi inaspettato per molti appassionati videoludici, ma va anche detto che l’ultimo capitolo si è dimostrato essere uno dei migliori videogiochi non solo di tutto l’universo LEGO, ma anche per quanto riguarda lo stesso Star Wars.

Il passaparola dei fan e la nostalgia dovuta alla popolarità della serie dedicata a Guerre Stellari, che ha mosso i suoi primi passi nel 2005, hanno fatto il resto e portato al conseguimento di un traguardo ampiamente meritato, che con molta probabilità spingerà gli sviluppatori nella produzione di nuovi grandi adattamenti a mattoncini.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questo amatissimo ultimo capitolo, sulle pagine di SpazioGames potete trovare la nostra dettagliata recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Il titolo si è rivelato così popolare da attirare perfino l’attenzione dei bagarini, che lo stanno comprando in massa per «colpa» di un’edizione limitata di Luke Skywalker.