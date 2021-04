Silent Hill 1 andrà perduto per sempre (e la colpa è solo di Sony)

Alla fine del mese di marzo scorso, Sony ha confermato che i PlayStation Store di PS3 e PSP chiuderanno definitivamente i battenti il 2 luglio 2021 (la chiusura del catalogo di PS Vita avverrà solo alcuni giorni dopo, ovvero il 27 agosto.

La notizia, che ha sicuramente fatto storcere il naso (e non poco) a un gran numero di giocatori, ha sollevato l’annosa questione della conservazione storica di alcuni titoli molto difficili da recuperare, specie quelli delle passate generazioni a 32 e 128 bit.

Ora, sembra che alcuni si siano accorti che – nella mole di giochi destinati a “sparire” con l’addio del PS Store dalle vecchie piattaforme PlayStation – vi è anche un titolo molto amato da generazioni: stiamo parlando del primissimo Silent Hill di Konami.

Un'immagine dal primo Silent Hill.

L’originale survival horror uscito nel lontano 1999 non sarà più scaricabile su qualsiasi console PlayStation, a meno che non corriate subito a scaricarlo sulla vostra PS3, PS Vita o PSP. Il gioco, infatti, non sarà più riproducibile digitalmente dopo la suddetta chiusura degli store (via PSU).

A differenza di molti altri capitoli del franchise (tra cui Silent Hill 2 e 3) il primo Silent Hill non è stato rimasterizzato, tanto che l’edizione per PSOne è l’unica versione del gioco attualmente in commercio.

Anni dopo è stato realizzato Silent Hill: Shattered Memories, per Nintendo Wii e PSP, una sorta di rifacimento che cambiava però pesantemente sia la storia che le meccaniche del titolo originale.

L’unica speranza è che Sony decida di correre ai ripari, iniziando a pensare seriamente a un modo per conservare la memoria storia di questi capolavori senza tempo (magari includendo i giochi nei suoi cataloghi a pagamento, come ad esempio PlayStation Now).

Per quanto riguarda la serie di Silent Hill, assente dalle scene da un numero indefinito di anni, al momento sappiamo solo che lo sviluppo di un nuovo capitolo sarebbe stato affidato ad un team giapponese di una certa importanza, sebbene ad oggi manchino le conferme le caso.