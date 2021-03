PlayStation Store, chiusura su PS3 e PS Vita imminente? Sparisce il sito

Brutte notizie in arrivo per chi ama ancora giocare e scaricare titoli via web dal PlayStation Store su PS3, PSP e PS Vita: Sony ha appena tolto dalla circolazione la pagina web che permetteva di poter acquistare ed avviare download di giochi tramite browser.

Giusto una settimana fa si stava diffondendo sempre più fortemente il rumor della possibile chiusura dello store relativo in estate.

Non solo, ma un brevetto registrato proprio in questi giorni suggeriva la possibile emulazione di titoli PS3 e PS Vita su PS5, dato che riguardava la possibilità di sbloccare trofei su giochi non nativi.

La notizia, riportata da Eurogamer.net, sembrerebbe dunque una possibile conferma delle possibili intenzioni di Sony, anche se dobbiamo ricordare che non è ancora una certezza.

Il sito web PlayStation Store dedicato a giochi PS3, PSP e PS Vita ha misteriosamente chiuso i battenti.

Già ad ottobre aveva però rilasciato una nuova versione del proprio store che escludeva del tutto i giochi di queste console, e questa misteriosa sparizione sicuramente aumenta i sospetti degli addetti ai lavori sulle possibili intenzioni.

L’indirizzo web è stato disattivato questo weekend e se proviamo ad entrarci oggi saremo accolti da questa schermata:

Ricordiamo che gli utenti PS3, PSP e PS Vita possono ancora acquistare e scaricare giochi attraverso le pagine PlayStation Store presenti nelle console stesse.

Non sappiamo però con certezza fino a quando resteranno aperte e se c’è davvero l’intenzione di chiuderle in estate, come suggeriva il rumor: se siete ancora interessati ad utilizzare queste funzionalità, vi suggeriamo di approfittarne in questi giorni.

