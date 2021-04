I giochi che spariranno dal PS Store di PSP, PS Vita e PS3 sono tantissimi (e alcuni diventano esclusiva Xbox)

Stamane vi abbiamo fatto notare che Silent Hill sarà uno dei classici PSOne a sparire per sempre da ogni catalogo digitale, dopo che Sony “staccherà la spina” del PlayStation Store di PSP, PS3 e PS Vita.

Ora, come riportato da VGC, sembra che il numero dei giochi digitali che non saranno più disponibili all’acquisto sia davvero molto (ma molto) elevato.

Si parla infatti di circa 2.200 giochi in versione digitale. Poco sotto, i titoli nel dettaglio divisi per piattaforma:

Circa 630 giochi Vita digitali

Circa 730 giochi PS3 (PSN) digitali

Un piccolo numero di giochi per PSP digitali

293 PlayStation Minis

336 PS2 Classics

Circa 260 classici per PS1 (in particolare compatibili con PSP e Vita)

Va detto che gli utenti potranno scaricare nuovamente i loro acquisti precedenti, sebbene dal 2 luglio prossimo non sarà più possibile acquistare nuovi giochi sugli store online di PS3 o PSP, mentre dal 27 agosto toccherà a PS Vita.

Alcuni titoli diventeranno esclusive per console Xbox, come Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light ed entrambi i giochi Bionic Commando. Ma non solo: ad esempio, i giochi lightgun Resident Evil: The Darkside Chronicles e Resident Evil: The Umbrella Chronicles torneranno ad essere esclusive Wii, dal momento che entrambi i giochi sono stati rilasciati solo in digitale su PS3.

L’unica soluzione, seppur parziale, sarà il servizio PlayStation Now: dei circa 800 giochi attualmente nella libreria del servizio di streaming, 134 sono giochi per PS3 digitali, il che significa che quando lo store chiuderà questo potrebbe essere l’unico modo per giocare alcune vecchie glorie.

Nessuna soluzione invece per quanto riguarda la softeca PSOne e PS2, con molti giochi seminali destinati a “sparire” per sempre. L’augurio è che Sony possa presto trovare una soluzione, preservando anni e anni di capolavori.