PlayStation Store, svelate offerte “A Tutto Giappone”: c’è un’esclusiva PS5

PlayStation Store ha inaugurato le nuove promozioni sul proprio negozio digitale, questa volta dedicate interamente alle migliori produzioni videoludiche giapponesi.

Gli utenti PlayStation potranno dunque risparmiare cifre importanti sui giochi giapponesi più amati: tra questi c’è anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’esclusiva PS5 realizzata da Square Enix.

Le nuove offerte sono state svelate insieme all’ultima promozione della settimana, questa volta dedicata ad un’amata trilogia «leggendaria».

Non solo: per gli abbonati PlayStation Plus sono disponibili anche i Doppi Sconti per risparmiare due volte sui più grandi videogiochi.

Grazie all’iniziativa «A Tutto Giappone», gli utenti potranno dunque risparmiare fino all’84% su tantissimi videogiochi provenienti dagli studi di sviluppo dal paese del Sol Levante.

Tra le software house protagoniste non poteva certo mancare dunque Square Enix, che propone imperdibili offerte su titoli come il già citato Final Fantasy VII Remake Intergrade, NieR Replicant e Dragon Quest XI S.

C’è spazio anche per amate produzioni SEGA: Persona 5 Royal e 13 Sentinels Aegis Rim sono entrambi disponibili con il 55% di sconto, mentre l’apprezzato Yakuza Like a Dragon potrà essere vostro con un risparmio del 40%.

Naturalmente non possono mancare anche le produzioni per gli amanti delle serie anime: per esempio, potrete recuperare Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition con un incredibile risparmio dell’84%.

I titoli in offerta sono davvero tantissimi, motivo per cui vi proporremo di seguito una nostra piccola selezione dei giochi su PlayStation Store:

Final Fantasy VII Remake Intergrade

NieR Replicant

NieR Automata Game of the YoRHa Edition

Dragon Quest XI S Edizione Definitiva

Persona 5 Royal

Persona 5 Strikers

13 Sentinels Aegis Rim

Yakuza Like a Dragon

Judgment

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition

Dragon Ball Z Kakarot

Ninja Gaiden Master Collection

Scarlet Nexus

Per poter consultare voi stessi tutte le offerte disponibili non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e scorrere le pagine del PlayStation Store: vi ricordiamo che tutte le promozioni saranno valide fino al 7 ottobre.

Nel caso vogliate risparmiare cifre ancora maggiori, segnaliamo che per un’altra settimana sono ancora disponibili le offerte su tantissimi giochi a meno di 20 euro.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, vi ricordiamo che da poche ore è disponibile un nuovo bonus a sorpresa scaricabile gratis per il mese di settembre.

Per i più curiosi, un rapporto ha invece svelato qual è considerabile il servizio «peggiore» tra PlayStation Network e Xbox Live.