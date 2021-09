PlayStation Plus, nuovo bonus a sorpresa per gli abbonati a settembre

Da oggi gli iscritti a PlayStation Plus avranno la possibilità di scaricare un nuovo bonus a sorpresa, disponibile per il mese di settembre in esclusiva per chiunque sia in possesso di un’iscrizione attiva.

Ricordiamo infatti che un abbonamento a PlayStation Plus non serve unicamente per poter giocare online, ma consentirà di accedere anche a promozioni esclusive ed alla possibilità di scaricare giochi gratis, oltre ad alcuni contenuti aggiuntivi appositamente selezionati.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili per il download i giochi gratis di settembre.

Una delle tante iniziative a cui potrete accedere se sarete in possesso di un’iscrizione attiva sono i Doppi Sconti di PlayStation Store, con cui potrete risparmiare maggiormente su un grande catalogo di giochi.

Il nuovo bonus aggiunto su PS Plus è un pacchetto celebrativo di Fortnite che consentirà di avere accesso ad alcuni oggetti esclusivi nel battle royale di Epic Games.

Il pacchetto celebrativo PlayStation Plus di Fortnite includerà infatti, in esclusiva per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento, l’Emote Preparatevi, il Deltaplano Vipera blu e la Scia Franginubi Cobalto.

Grazie al seguente tweet potrete inoltre vedere in azione l’emote inclusa, disponibile solamente all’interno di questo pacchetto:

Per poter scaricare questo pack celebrativo dovrete naturalmente essere in possesso di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus, poi basterà dirigersi al seguente link per avviare il download sulla vostra console.

Ricordiamo che dopo aver riscattato il bonus sarete in grado di utilizzare questi contenuti aggiuntivi anche sulle altre versioni di Fortnite, dato che resteranno legati per sempre al vostro account.

Segnaliamo inoltre che si tratta di oggetti estetici, che non conferiranno alcun vantaggio in battaglia: si tratta solamente di un bonus aggiuntivo per ringraziare gli abbonati per la loro fedeltà.

Uno dei giochi gratis di settembre su PlayStation Plus è diventato next-gen molto recentemente, grazie a un aggiornamento dedicato.

La community sta però iniziando a pensare a quali potrebbero essere i giochi gratis inclusi per il mese di ottobre: uno di questi potrebbe essere stato svelato in anticipo da un bug.

I fan sembrano inoltre convinti di aver già capito quale sarà uno dei prossimi titoli in regalo, dato che ci sarebbero diversi indizi.