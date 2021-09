PlayStation Network o Xbox Live, qual è il servizio “peggiore”?

I servizi di PS5 e Xbox Series X|S, vale a dire PlayStation Network e Xbox Live sono usati da una moltitudine di giocatori in tutto il mondo.

Grazie anche al successo di servizi come Xbox Game Pass, ormai chiunque in possesso di un abbonamento è in grado di mettere mano a una quantità di titoli realmente sorprendente.

Vero anche che non è sempre tutto rose e fiori: solo alcuni giorni fa l’infrastruttura Xbox è andata offline per diverse ore, creando non pochi disagi tra gli utenti.

Del resto, anche il PlayStation Network è “caduto” a fine agosto, un blocco che ha mandato in panne tutti coloro che avevano intenzione di giocare online o collegarsi ai servizi.

Ora, come riportato anche da PSU, un nuovo rapporto ha affermato che quando si tratta di interruzioni o blocchi, PSN è potenzialmente più stabile rispetto a Xbox Live.

A quanto pare, però, i giocatori che “soffrono” davvero sono quelli PC che giocano su Steam, visto che secondo quanto riferito il servizio è crollato maggiormente rispetto a entrambe le piattaforme online delle due console.

La notizia arriva dal sito ToolTester, che ha testato i migliori siti web negli Stati Uniti in termini di interruzioni, con Steam al secondo posto della lista, Xbox Live al numero sei e PSN al numero nove.

Ora, non è sicuramente un bene che tutti siamo presenti nella top 10, ma sicuramente la situazione avrebbe potuto essere ben peggiore.

Nel Regno Unito, la classifica rimane praticamente la stessa, con Steam più instabile rispetto a Xbox Live e PSN, ma al numero 4, con il servizio Microsoft al numero 7 e quello Sony al 9.

Va notato che il test prende in esame solo gli ultimi 12 mesi, ed è basato sul numero di volte che i siti web sono stati segnalati come down da più utenti nell’ultimo anno.

