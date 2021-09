PlayStation Store svela l’offerta della settimana: una trilogia “leggendaria”

Puntuale come ogni mercoledì mattina, PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana disponibile sul proprio store digitale, che farà sicuramente felici i fan delle avventure spaziali.

La nuova promozione settimanale è infatti dedicata a Mass Effect Legendary Edition, la trilogia rimasterizzata delle storiche avventure del Comandante Shepard.

La nuova offerta sostituirà quella dedicata a un amato sparatutto Blizzard: sono infatti le ultime ore per poter approfittare dell’offerta dedicata.

Avrete invece ancora una settimana a disposizione per poter approfittare di tanti giochi a meno di 20 euro, tra i quali ci sono anche esclusive PlayStation.

Mass Effect Legendary Edition è a tutti gli effetti l’edizione definitiva della trilogia realizzata da BioWare: sono infatti inclusi non solo i tre capitoli principali, ma anche tutti i rispettivi contenuti aggiuntivi e le espansioni.

Questo significa che i giocatori potranno accedere ad oltre 40 contenuti scaricabili: non ci saranno soltanto campagne aggiuntive ma armi, corazze e nuovi compagni da reclutare nelle nostre squadre.

Il tutto ovviamente è stato rimasterizzato con la qualità del 4K Ultra HD, consentendo dunque di poter rivivere la trilogia di Mass Effect come mai prima d’ora.

Mass Effect Legendary Edition è attualmente disponibile su PlayStation Store a soli 49,69€: si tratta dunque di un risparmio del 29% sul prezzo finale consigliato di 69,99€.

Per poter approfittare di questa occasione, non dovrete fare altro che seguire il seguente link, così da poter consultare voi stessi l’offerta e poter procedere con l’eventuale acquisto.

Vi ricordiamo che questa promozione sarà disponibile fino a giovedì 29 settembre: il prossimo mercoledì sarà invece già disponibile la nuova offerta settimanale sul PlayStation Store.

Se volete risparmiare su ulteriori contenuti aggiuntivi, vi ricordiamo che queste sono le ultime ore per poter approfittare delle offerte sui DLC fino al 75%.

Nel caso invece possediate un abbonamento a PlayStation Plus, segnaliamo che sono ancora disponibili i Doppi Sconti, per risparmiare due volte sui videogiochi più amati.

Non si tratta però dell’unica sorpresa: a partire da oggi chiunque sia in possesso di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus potrà scaricare un nuovo bonus in regalo.