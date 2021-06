PlayStation Store, svelata nuova offerta della settimana: è uno sportivo EA

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana, che questa volta permetterà di approfittare del taglio di prezzo su un recente titolo sportivo di Electronic Arts.

Si tratta di EA Sports UFC 4, il titolo di combattimenti MMA con la licenza ufficiale dell’Ultimate Fighting Championship, disponibile con un risparmio del 50% sia sulla versione standard che sulla Deluxe Edition.

La precedente offerta della settimana del PlayStation Store riguardava It Takes Two, di cui potrete ancora approfittare dell’offerta solo per poche ore.

Il titolo di Josef Fares è anche uno dei protagonisti delle follie di metà settimana su Steam iniziate oggi, insieme ad altri tre apprezzati giochi su PC.

EA Sports UFC 4 è la nuova promozione della settimana su PlayStation Store.

All’interno di UFC 4 i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio combattente di arti marziali miste ed avere l’opportunità di lottare nel campionato contro altri esperti.

Il lottatore che gli utenti potranno creare sarà condizionato dallo stile di lotta che avremo scelto per lui e dalla nostra personalità, oltre che naturalmente dai risultati ottenuti, dovendo ambire più volte alla vittoria.

La Deluxe Edition di UFC 4 include il bundle partecipante, con 500 punti UFC, pantaloncini jeans, 2 canottiere e lo sfondo carta giocatore Cortile.

Inoltre potrete avere accesso a quattro nuovi lottatori: Tyson Fury, Anthony Joshua, Bruce Lee (tutte le classi di peso) e Brock Lesnar.

Potrete approfittare di quest’offerta cliccando qui o accedendo direttamente tramite la pagina ufficiale dello store tramite la vostra console PlayStation.

UFC 4 Deluxe Edition è attualmente disponibile a 39,99€, mentre l’edizione standard è acquistabile a 34,99€: avrete tempo fino al 17 giugno per poter ottenere la versione Deluxe, mentre la promozione per la versione liscia scadrà già domani.

Pochi minuti fa sono ufficialmente partiti anche i Doppi Sconti, disponibili esclusivamente per gli abbonati PlayStation Plus su tanti giochi, tra cui segnaliamo Red Dead Redemption 2 e GTA V.

Sono inoltre ancora disponibili le offerte su diversi titoli indie di spessore, anche per PS5, tra i quali ci sono anche Disco Elysium e Oddworld.

Infine, per chi volesse risparmiare ancora di più, suggeriamo di tenere d’occhio questi giochi disponibili su PlayStation Store a meno di un euro.