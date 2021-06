PlayStation Store, scovati 9 giochi PS4 a meno di un euro

Nove titoli per PS4 e PS Vita sono attualmente protagonisti di una serie di sconti sul PlayStation Store. Parliamo di prezzi che si aggirano tra €0,39 e €0,99, con tagli rilevanti sugli importi iniziali.

In alcuni casi, i possessori di PlayStation Plus potranno usufruire di decurtazioni aggiuntive che andranno ad aumentare del 10% la percentuale già scalata grazie all’offerta.

Nel mentre, vi ricordiamo che i saldi relativi all’iniziativa Days of Play rimarranno in vigore fino al 9 giugno, e vi garantiranno l’opportunità di beneficiare di notevoli sconti (fino all’85%) su molti prodotti.

Ad aumentare la portata delle offerte arriva un’ulteriore promozione sull’abbonamento a PS Plus e PlayStation Now, in questo caso sia per l’opzione trimestrale che per quella annuale.

I giochi protagonisti di questa nuova serie di ribassi non sono dei titoli AAA, ma riusciranno comunque a tenervi impegnati garantendovi una buona dose di divertimento.

Vediamo nello specifico di che prodotti si tratta e su quali console sarà possibile giocarli:

Flatland Prologue (PS4) – €0,39

Timber Tennis Versus (PS4) – €0,39

I Want to Be Human (PS4) – €0,49

Savage Halloween (PS4) – €0,99

Dogurai (PS4) – €0,99

Blasting Agent Ultimate Edition (PS4, PS Vita) – €0,89

Stretch Arcade (PS4) – €0,99

Spooky Chase (PS4) – €0,99

Wardogs Red’s Return (PS4) – €0,79

Ad aprire le danze ci pensa Flatland Prologue, frenetico platform minimalista dall’alto livello di difficoltà, con livelli realizzati a mano dagli sviluppatori.

Per i fan dei titoli sportivi dalla forte impronta arcade c’è Timber Tennis Versus, grazie al quale sarà possibile scalare le classifiche sfruttando un gran numero di abilità speciali.

La lista prosegue con I Want to Be Human, prodotto decisamente ironico che seguirà le vicende di una coppia sottoposta a manipolazioni genetiche da forze malvagie decise a conquistare il mondo.

Savage Halloween è uno shooter con elementi platform che vi metterà al centro di 7 scenari con un gameplay vario e dinamico e la gradita aggiunta di una modalità multiplayer locale.

Blasting Agent Ultimate Edition farà felici gli appassionati dei classici arcade come Metal Slug, grazie alla presenza di numerosi livelli, molti potenziamenti sbloccabili e una modalità Boss Rush.

Come avrete notato, i giochi presenti costituiscono un’offerta generale da non lasciarsi sfuggire, e sfruttando il vostro abbonamento a PlayStation Plus potrete beneficiare di sconti ancora maggiori.

Se invece siete orientati verso prodotti di tutt’altro genere, sappiate che Sony ha lanciato una nuova serie di saldi sui giochi indie, tra cui figurano Oddworld e Disco Elysium.

La settimana scorsa, il protagonista di uno sconto degno di nota era stato Final Fantasy XIV, ancora riscattabile a prezzo ridotto (con tutte le espansioni) fino al 10 giugno, giorno dell’uscita di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PS5.

Nel mentre, l’offerta della settimana vi consentirà di portarvi a casa un gioco tanto recente quanto amato, che potrete godervi appieno in compagnia di un amico.