PlayStation Store: la nuova offerta della settimana è un gioco recentissimo (e amatissimo)

Anche questa settimana, nonostante siano in pieno svolgimento le promozioni legate ai Days of Play di casa Sony, PlayStation Store rinnova la sua abituale promozione, che vi permette per sette giorni di approfittare di un prezzo speciale su un videogioco a scelta. Come di consueto, c’era attesa per scoprire quale sarebbe stata la nuova offerta della settimana su PlayStation Store, e il nome non si è fatto attendere.

Se è vero che spesso le promozioni un po’ ovunque si concentrano su videogiochi non recentissimi, questa volta abbiamo un’importante eccezione: il gioco in sconto è infatti It Takes Two, l’apprezzatissimo titolo cooperativo di Hazelight (A Way Out) che è uscito solo lo scorso 26 marzo, ossia poco più di due mesi fa, ottenendo ottimi voti dalla critica di tutto il mondo.

It Takes Two è uscito il 26 marzo

It Takes Two videogioco

Il gioco vi mette nei panni di una coppia di coniugi che, suo malgrado, si ritrova a provare a risolvere i suoi problemi di coppia in un mondo cartoonesco e surreale in cui si celano sfide che si possono superare solo agendo insieme. Dietro ogni angolo, però, c’è un pretesto per scoprire un mini-gioco, per vivere siparietti esilaranti e lasciarsi andare a un’esperienza che non dimenticherete presto, come vi spiegò il nostro Paolo Sirio nella video recensione del gioco.

Grazie alla promozione, potete risparmiare il 25% su It Takes Two, il che significa che potete acquistare il gioco spendendo 29,99€ anziché 39,99€.

Lo sconto rimarrà attivo fino al 10 giugno prossimo, quando debutterà una nuova offerta della settimana su PlayStation Store. La raccomandazione è, ovviamente, approfittare del taglio di prezzo fino a quando rimarrà in essere, per godervi It Takes Two in compagnia di un amico come hanno fatto i nostri Paolo e Marino.

A tal proposito, vi ricordiamo anche che Paolo ha scambiato una chiacchierata con nientemeno che Josef Fares, il pittoresco autore del gioco, che ha spiegato la sua visione sul futuro in cloud dei videogiochi e sull’importanza di slegare il concetto di videogame a quello di esclusivo divertimento: un videogioco può fare anche molto altro e Fares ha voluto rimarcarlo a più riprese.

It Takes Two è disponibile anche su PC e piattaforme Xbox. Il gioco è pubblicato all’interno del progetto EA Originals di Electronic Arts, l’etichetta del publisher che supporta i piccoli progetti indipendenti e che ha dato i natali, in passato, anche all’apprezzato Unravel.