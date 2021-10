PlayStation Store, svelata la promo della settimana (è un big co-op)

PlayStation Store ha da poco svelato la nuova offerta della settimana, proponendo un titolo piuttosto recente, un action in terza persona pesantemente incentrato sull’elemento cooperativo.

Sia i possessori della piattaforma current-gen dotata di DualSense che i giocatori PS4 ricevono infatti ogni sette giorni alcune perle davvero niente male, con sconti davvero interessanti.

Solo la scorsa settimana è infatti toccato a un notevole survival, un gioco che ha sicuramente permesso di scoprire (o riscoprire) un piccolo classico.

Senza contare anche che proprio in queste ore Sony ha dato il via a una nuova serie di sconti su un gran numero di franchise, inclusi quelli di Assassin’s Creed e Resident Evil.

Ora, come rivelato attraverso la pagina ufficiale di PlayStation, la nuova promo della settimana riguarda Warframe, titolo d’azione in terza persona giocabile online, sviluppato e pubblicato da Digital Extremes per PS4.

Più in particolare, il Pacchetto Sorelle di Parvos Riptide è proposto al prezzo scontato di 18,49 euro invece che i consueti 36,99 euro.

Ma non solo: anche il Pacchetto Sorelle di Parvos Waverider è offerto a 5,99 euro contro i 9,99 euro del prezzo originale.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Le fazioni in guerra hanno portato l’Origin System sul baratro della distruzione. Unisciti ai Tenno e proteggi l’universo in costante espansione. Padroneggia il tuo Warframe, amplia l’arsenale e diventa una forza inarrestabile in questo looter shooter che ha definito un intero genere.

Altre offerte relative alla promo su PlayStation Store riguardano:

Ricordiamo che le offerte della settimana termineranno giovedì 21 ottobre: a partire dal prossimo mercoledì gli utenti saranno già in grado di scoprire quale sarà la prossima promozione.

