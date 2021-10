PlayStation Store svela l’offerta della settimana: è un popolare survival

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta settimanale del proprio negozio online, questa volta dedicata ad uno dei survival game più popolari e apprezzati dalla community.

Questa volta gli utenti potranno acquistare a prezzo ridotto ARK: Survival Evolved, il gioco di sopravvivenza in cui si potranno cavalcare e allevare i dinosauri.

La nuova offerta sostituirà dunque la precedente promozione settimanale: oggi è dunque l’ultima giornata disponibile per acquistare a prezzo scontato il GDR più amato.

Solo per oggi potrete inoltre ancora approfittare degli sconti dedicati ai migliori giochi giapponesi, tra i quali è disponibile anche un’esclusiva PS5.

All’interno di questo titolo, i giocatori si ritroveranno nudi a dover lottare per la propria sopravvivenza su un’isola misteriosa: dovranno imparare a cacciare e costruire un rifugio per sopravvivere.

Dovranno anche fare i conti con le creature primordiali ed i dinosauri che abitano l’isola, imparando a cacciarli, ucciderli e perfino farseli come propri alleati.

Questa settimana su PlayStation Store sarà possibile acquistare l’edizione standard di ARK Survival Evolved a soli 9,89€, grazie allo sconto del 67% sul prezzo finale.

In alternativa, i giocatori potranno acquistare la Ultimate Survivor Edition con tutti i season pass, anch’essi scontati separatamente come parte della promozione settimanale, con uno sconto del 20%.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le offerte della settimana legate ad ARK Survival Evolved, con i relativi link per procedere all’acquisto:

Ricordiamo che le offerte della settimana termineranno giovedì 14 ottobre: a partire dal prossimo mercoledì gli utenti saranno già in grado di scoprire quale sarà la prossima promozione.

Per quanto riguarda invece altre offerte disponibili, cogliamo l’occasione per ricordarvi che fino alla prossima settimana potrete risparmiare sui migliori giochi Blockbuster.

Per risparmi ancora maggiori, potete anche tenere d’occhio la grande selezione di offerte sui giochi a meno di 15 euro, tra i quali sono inclusi anche esclusive.

Segnaliamo inoltre che sono già disponibili per il download gratuito i nuovi giochi di PlayStation Plus per il mese di ottobre.