PlayStation Store, nuovi sconti su PS4/PS5 (ci sono Assassin’s Creed e Resident Evil)

PS5 è presente nelle case di tantissimi giocatori, nonostante la mancanza di scorte si faccia sentire a più riprese (in attesa che il tutto si risolva per il meglio).

I possessori di DualSense hanno infatti già avuto modo in questi mesi di mettere mano a un gran numero di giochi – incluse ovviamente esclusive di un certo peso – dando modo di assaggiare la next-gen di Sony.

Del resto, a inizio mese PlayStation ha anche dato modo di mettere mano a un gran numero di “gemme nascoste” a prezzi davvero bassi, grazie a sconti fino al 70%.

Senza contare che alcune settimane fa PlayStation 5 si è infatti aggiornata con il nuovo firmare, offrendo anche e soprattutto la possibilità do installare SSD esterni.

Sony ha ora lanciato un’altra serie di offerte davvero interessanti sul PS Store, scontando un gran numero di franchise di un certo pregio tra cui Assassin’s Creed, Mafia e Resident Evil (via PSU).

Troviamo infatti Assassin’s Creed Valhalla Deluxe offerto a soli 44,99 euro (con uno sconto del 50%), oltre a Devil May Cry V Special Edition proposto a soli 29,99 euro (scontato quindi del 25%).

Altre chicche includono Mafia Definitive Edition offerto a soli 23,99 euro (con uno sconto reale del 40%), oltre a Days Gone proposto a 19,99 euro (scontato quindi del 50%).

Ciliegina sula torta, il notevole Resident Evil Revelations 2 – Deluxe Edition a soli 8,99 euro (con uno sconto del 70% sul normale prezzo di catalogo).

Tutte le offerte le potete trovare cliccando a questo indirizzo, oppure accedendo al PS Store sia dalla vostra console che dall’app ufficiale PlayStation (una volta loggati regolarmente col vostro account personale).

Tra poche ore sarà inoltre il turno della nuova offerta della settimana, quindi rimanete in zona per non perdervi l’occasione di scoprire di cosa si tratta.

Del resto, PS5 è una console così “preziosa” che qualcuno ha ben pensato di realizzare una versione placcata oro dal costo davvero fuori di testa.

Non dimenticate inoltre che per è ancora disponibile – ma non per molto – l’offerta della settimana su PlayStation Store, un survival davvero notevole.

Parlando ancora di offerte, avete avuto modo di spulciare anche le follie che trovate sul catalogo Steam (alcune delle quali davvero molto interessanti)?