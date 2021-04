PlayStation Store, ancora sconti su un mucchio di giochi (fino al 28 aprile)

Come preannunciato nelle scorse ore, PlayStation ha ora confermato che hanno preso il via nuovi sconti di primavera sul PlayStation Store, con una valanga di offerte su decine di giochi scontati per PS5 e PS4.

Tra le offerte più significative, oltre a quelle già segnalate, troviamo lo sparatutto in soggettiva a sfondo bellico Call of Duty: Black Ops Cold War, cui seguono il titolo sportivo NBA 2K21, UFC 4, l’open-world Watch Dogs: Legion e il fenomeno multigiocatore Fall Guys: Ultimate Knockout.

A questi si aggiungono l’avventura di Ubisoft Assassin’s Creed Odyssey, il titolo dedicato a Captain America e soci Marvel’s Avengers, Gran Turismo Sport, il sempreverde Grand Theft Auto V: Premium Edition e tanti altri, tutti proposti con sconti fino all’80%.

Nuovi giochi si sono aggiunti agli Sconti di Primavera. Correte su #PSStore e approfittate di sconti incredibili fino al 28 aprile: https://t.co/XujweiDKem pic.twitter.com/IoDgfMS5Pz — PlayStation Italia (@PlayStationIT) April 16, 2021

Altri titoli da non perdere inclusi nell’elenco sono ARK: Survival Evolved, il gioco ambientato nel Far West più realistico di sempre Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, lo stealth action HITMAN 3 – Standard Edition e il racing game F1 2020.

Da non lasciarsi sfuggire neppure il classico survival horror Resident Evil 3 (da farsi magari in vista dell’uscita di Resident Evil Village, il prossimo mese di maggio), Ghost Recon Breakpoint, Dragon Ball Z Kakarot, Cuphead, The Crew 2 – Deluxe Edition e il singolare racing su sterratto SnowRunner, sempre proposti in forte sconto rispetto al prezzo di listino.

L’elenco completo dei giochi attualmente in offerta speciale è facilmente consultabile a questo indirizzo, con la possibilità di scegliere quale versione scaricare (tra PS4 e PS5, nel caso ci fosse modo di approfittare della versione next-gen di un determinato titolo in catalogo).

Le offerte dureranno ancora diversi giorni, più precisamente fino al prossimo 28 aprile di quest’anno. Fino ad allora potrete quindi approfittare tranquillamente di tutti i saldi primaverili proposti solo ed esclusivamente la community PlayStation.