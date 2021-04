PlayStation Now: prova gratis e due big in arrivo ad aprile

Sony ha annunciato il consueto tris di new entry in arrivo su PlayStation Now per il mese di aprile, e ci sono due big.

La casa giapponese ha rivelato l’innesto imminente di due titoli dal forte impatto mediatico dopo un aprile iniziato coi fiocchi per Xbox Game Pass, con tanto di loot game Outriders.

E sono proprio due looter-shooter a servire l’assist perfetto per PlayStation Now, che integrerà, a cominciare da domani:

Marvel’s Avengers

Borderlands 3

The Long Dark

Marvel’s Avengers sarà disponibile fino al 5 luglio, con una disponibilità dunque limitata a tre mesi per gli abbonati sia in streaming che in download.

Viene ribadita così una partnership che porterà, tra le altre cose, il personaggio di Spider-Man in esclusiva sulle console PlayStation.

Una sorte simile tocca anche a Borderlands 3, con lo sparatutto cooperativo di Gearbox che resterà giocabile soltanto fino al 29 settembre.

Il survival indie The Long Dark, ora completo pure di una intrigante modalità storia, sarà invece disponibile senza vincoli di tempo.

Per finire, come parte di questo grande push di Sony, a cominciare da domani PlayStation Now offrirà una prova gratis di sette giorni.

Per accedervi basterà non avere un abbonamento attualmente valido, mentre la settimana sarà conteggiata non appena sarà avviata dal singolo giocatore.

La prova gratis del servizio di gioco in streaming e on demand sarà disponibile su PS4 e PS5 dal prossimo mercoledì 7 aprile.

Soltanto lo scorso mese era arrivata un’esclusiva PlayStation 4 e un apprezzato titolo a base di zombie per gli abbonati.

Restando sul versante dei servizi, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno per riscattare i giochi di marzo su PlayStation Plus.

Da domani 6 aprile, infatti, ci sarà il tradizionale refresh che porterà in dote un’altra esclusiva PS4, stavolta più recente.