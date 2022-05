PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: una recentissima esclusiva PS5

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana, disponibile per tutti gli utenti sulla console di casa Sony: in questa occasione è stata selezionata un’esclusiva di recentissima uscita, rappresentando dunque un’occasione imperdibile per molti fan.

Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno infatti approfittare dell’offerta dedicata a Ghostwire Tokyo, l’esclusiva PS5 a tempo pubblicata da Bethesda lanciata ufficialmente solo poco più di un mese fa, ovvero il 25 marzo 2022 (potete acquistarlo a prezzo scontato anche in versione fisica con poster in metallo su Amazon).

La promozione settimanale sostituirà presto lo sconto dedicato a It Takes Two, il vincitore del premio GOTY 2021 a The Game Awards che rimarrà ancora in offerta solo per poche ore.

PlayStation Store offre ai giocatori la possibilità di acquistare questa apprezzata esclusiva di Tango Gameworks con il 34% di sconto, disponibile sia per la versione standard che per la Deluxe Edition.

Questo significa che potrete acquistare questa recentissima produzione a soli 46,19€ in edizione standard, o in alternativa acquistare la Deluxe Edition a 59,39€, invece degli 89,99€ consigliati.

La versione Deluxe del titolo include, oltre naturalmente all’edizione completa del gioco, anche il pacchetto stile streetwear e il completo shinobi con armi kunai, per poter vivere al meglio la vostra avventura.

Ricordiamo che in Ghostwire Tokyo i giocatori potranno esplorare una versione meravigliosa e sovrannaturale della moderna città giapponese, sfruttando i vostri poteri per risolvere nuovi misteri e affrontare pericoli costantemente presenti dietro ogni angolo.

Potete approfittare dell’offerta da questo momento e consultare tutti i dettagli dirigendovi ai seguenti link o, in alternativa, accedendo alla pagina ufficiale del prodotto direttamente dalla vostra console:

Vi segnaliamo inoltre che la promozione settimanale di PlayStation Store resterà disponibile fino a giovedì 12 maggio alle ore 00.59: a partire dal prossimo mercoledì dovrebbe invece essere svelata una nuova offerta a tempo limitato.

Nelle ultime ore, il negozio digitale di PlayStation ha deciso di fare un’ulteriore sorpresa a tutti i suoi utenti: un celebre big sportivo è stato scontato fino all’86%.

Ricordiamo anche che proseguiranno ancora per un’altra settimana le offerte dedicate alla Settimana d’Oro: potrete risparmiare fino al 90% sulle migliori produzioni giapponesi.

Se state cercando in particolar modo i migliori giochi a prezzo irrisorio, vi abbiamo anche segnalato quali sono le offerte più convenienti per i giochi disponibili a meno di 10 euro.