PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è il GOTY 2021

Dopo una lunga assenza, PlayStation Store oggi ha finalmente deciso di rinnovare le promozioni settimanali, tornando così a selezionare uno dei giochi più amati da offrire in offerta per un periodo limitato.

Per inaugurare nuovamente le attesissime offerte della settimana, lo store di casa Sony ha deciso di iniziare con il vincitore del prestigioso premio GOTY 2021 a The Game Awards: stiamo naturalmente parlando di It Takes Two, il platform cooperativo pubblicato da EA e ideato da Josef Fares (potete acquistarlo anche su Amazon in versione fisica).

Un titolo che ha sorpreso e conquistato tutti, al punto che dovrebbe diventare perfino un film prodotto da Amazon e Dwayne Johnson, con il noto attore che potrebbe anche recitare nell’adattamento.

Grazie al nuovo sconto settimanale, potrete acquistare It Takes Two a soli 15,59€, al posto di 39,99€ e con una riduzione del 61% sul prezzo finale, che include entrambe le versioni PS4 e PS5 in un unico pacchetto.

Ricordiamo che la particolarità di questo titolo è che si tratta di un prodotto giocabile soltanto in cooperativa e non da soli: significa che avrete bisogno necessariamente di collaborare per risolvere tutte le sfide che vi verranno proposte.

Fortunatamente, non sarà necessario che entrambi gli utenti acquistino il gioco: è stata infatti offerta la possibilità di scaricare gratuitamente il Pass Amici, con il quale ci si potrà unire senza alcun costo aggiuntivo alla partita di un amico che possiede la versione completa.

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è dunque un’occasione imperdibile per scoprire una folle avventura fuori dagli schemi, ma con una storia sincera e commovente: potete approfittare dello sconto su It Takes Two dirigendovi al seguente indirizzo, o consultando voi stessi tramite le vostre console PS4 e PS5 la pagina ufficiale del prodotto.

Ricordiamo che il GOTY 2021 resterà scontato fino al 5 maggio 2022 alle ore 00:59, mentre a partire dal prossimo mercoledì 4 maggio dovrebbe essere svelata una nuova promozione settimanale.

Fra poche ore termineranno invece gli sconti di primavera, con tantissimi giochi in offerta su PlayStation Store che si sono messi in evidenza nel corso del mese.

A tal proposito, vi abbiamo segnalato anche i migliori giochi scontati a meno di 10 euro: vi consigliamo di sfruttare queste occasioni prima che sia troppo tardi.