PlayStation Store svela la nuova offerta lampo: un big scontato fino all’86%

PlayStation Store ha svelato a sorpresa una nuova offerta lampo a tempo limitato, dedicata a un celebre big sportivo che da oggi potrà essere vostro con sconti fino all’86%.

Da questo momento potrete infatti acquistare con una forte riduzione di prezzo NBA 2K22, l’ultimo capitolo della simulazione di basket più popolare e famosa al mondo (potete anche acquistarlo in edizione fisica su Amazon).

Si tratta dunque di uno sconto aggiuntivo separato dalle attuali promozioni: non è stato infatti segnalato come la nuova offerta della settimana, che ancora per qualche giorno sarà dedicata al GOTY 2021.

Fino al 10 maggio 2022 potrete acquistare NBA 2K22 con uno sconto dell’86% o dell’80%, in base alla versione da voi scelta: sono infatti state scontate entrambe le edizioni standard per PS4 e PS5.

Questo significa che potrete acquistare il big sportivo su PS4 a soli 9,79€, mentre su PS5 è attualmente disponibile per 14,99€: in entrambi i casi, spenderete dunque rispettivamente meno di 10 e 15 euro.

Un’offerta dunque irrinunciabile per gli amanti di questo sport, che arriva proprio in contemporanea con l’arrivo dei playoff nella NBA, così da poter rivivere anche nel videogioco le partite più importanti delle vostre squadre preferite.

La promozione è disponibile per tutti gli utenti, senza che sia necessario essere iscritti ad alcun tipo di iscrizione: potete consultarla voi stessi nel dettaglio dirigendovi ai seguenti link.

Ricordiamo che la promozione non è attualmente prevista per le edizioni del 75esimo anniversario e per il bundle cross-gen: PlayStation Store vi offrirà dunque solo la possibilità di scegliere l’edizione standard in base alla console che preferite.

Curiosamente, l’offerta è arrivata pochi istanti dopo l’ufficialità dell’inclusione di NBA 2K22 su Xbox Game Pass: se siete in possesso del servizio in abbonamento sulla console rivale di Microsoft, potrete dunque giocarci gratis.

