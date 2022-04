PlayStation Store, sconti fino al 90% sui migliori giochi per la Settimana d’Oro

PlayStation Store ha ufficialmente dato il via nelle scorse ore ai saldi dedicati alla Settimana d’Oro, un periodo molto importante per il territorio giapponese nel quale si verificano numerose festività.

Per questo motivo, Sony ha deciso di festeggiare il tutto proponendo sconti fino al 90% sulle migliori produzioni giapponesi, esclusive incluse, per poter recuperare e acquistare tutti i giochi più amati su console PlayStation.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo per esempio Bloodborne Game of the Year Edition, che può essere vostro a soli 17,49€ con lo sconto del 50% (potete acquistare l’edizione standard a meno di 10 euro su Amazon).

Si tratta dunque di un’occasione imperdibile per recuperare una delle esclusive PlayStation più amate, mettendovi alla prova con un soulslike impegnativo ma estremamente appagante.

C’è però spazio anche per tanti altri franchise di origine giapponese molto importanti, come la saga di Resident Evil: potete recuperare l’amatissimo remake del secondo capitolo e Village rispettivamente con sconti del 55% e del 50%. Gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno inoltre approfittare di un ulteriore sconto del 5% su Resident Evil 2.

Anche gli amanti dei giochi di ruolo avranno solo l’imbarazzo della scelta, potendo recuperare a prezzi convenienti capolavori come Persona 5 Royal, NieR Replicant e Dragon Quest XI.

Dato che gli sconti per la Settimana d’Oro sono dedicati esclusivamente alle produzioni giapponesi, non possono poi mancare i migliori giochi a tema anime: Naruto to Boruto Shinobi Striker potrà essere vostro con lo sconto del 90%, mentre l’amatissimo picchiaduro Dragon Ball FighterZ è disponibile a meno di 10 euro, con lo sconto dell’86%.

Potete consultare voi stessi tutte le offerte per la Settimana d’Oro nella pagina ufficiale, mentre di seguito vi riporteremo quelle che riteniamo essere i migliori sconti disponibili su PlayStation Store:

Bloodborne: Game of the Year Edition

Resident Evil Village Edizione Deluxe

Resident Evil 2

Persona 5 Royal Deluxe Edition

Persona 5 Strikers

NieR Replicant

Dragon Quest XI S

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition

Dragon Ball FighterZ

Guilty Gear -Strive- Deluxe Edition

Lost Judgment

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition

Shadow of the Colossus

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Nonostante gli sconti in questione siano dedicati a una settimana ben precisa, gli utenti avranno a disposizione più tempo per poter approfittare di queste occasioni: tutte le offerte termineranno infatti giovedì 12 maggio alle ore 00:59.

Vi ricordiamo che nelle scorse ore è stato annunciato anche il ritorno delle offerte settimanali: la prima promozione a tempo limitato è dedicata al vincitore del premio GOTY 2021.

Nel caso ve li foste persi, segnaliamo anche che Sony ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis di maggio su PlayStation Plus, confermando i leak emersi nelle precedenti ore.

Il servizio in abbonamento presto si aggiornerà fondendo al suo interno anche il catalogo di PlayStation Now, ma stando alle ultime indiscrezioni PS Plus Premium potrebbe rinunciare a ben 60 giochi gratis.