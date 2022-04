Sconti su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Anche questa settimana il PlayStation Store è pieno di offerte succulente da scoprire, giochi imperdibili a prezzi decisamente bassi in grado di soddisfare qualunque desiderio dei giocatori.

Gli sconti sono indubbiamente il modo più immediato per recuperare titoli vecchi e nuovi, e gli utenti PlayStation sicuramente avranno di che rallegrarsi spulciando il catalogo di giochi economici che il PS Store offre.

Nei giorni scorsi vi avevamo proposto le offerte presenti nello store digitale della console Sony in occasione della Settimana d’Oro, con le migliori produzioni giapponesi in offerta fino al 90%.

Adesso invece sottoponiamo alla vostra attenzione una lista aggiornata di titoli a prezzo davvero basso che trovate nello store PlayStation.

Ecco quindi una serie di giochi che potete acquistare in offerta su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Assassin’s Creed IV Black Flag – Standard Edition a 5,99€ (al posto di 19,99€)

a 5,99€ (al posto di 19,99€) Assetto Corsa a 5,99€ (al posto di 29,99€)

a 5,99€ (al posto di 29,99€) LittleBigPlanet 3 a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) inFAMOUS Second Son a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) DiRT Rally 2.0 a 7,49€ (al posto di 29,99€)

a 7,49€ (al posto di 29,99€) Battlefield 4 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ (al posto di 29,99€)

a 4,49€ (al posto di 29,99€) Watch Dogs Complete Edition a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) LEGO Batman 3: Gotham e Oltre a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Need for Speed Rivals a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a 5,99€ (al posto di 29,99€)

a 5,99€ (al posto di 29,99€) Overcooked! a 3,99€ (al posto di 15,99€)

