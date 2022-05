PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana (e vi farà sfrecciare)

PlayStation Store ha appena svelato ufficialmente la nuova offerta della settimana: come ogni mercoledì lo store digitale di casa Sony ha selezionato per i propri utenti un prodotto da offrire con uno sconto speciale.

Questa settimana PlayStation Store ha deciso di dedicare la nuova promozione settimanale a GRID Legends, l’ultimo capitolo dell’amata serie racing sviluppata da Codemasters (potete acquistarlo in offerta anche in edizione fisica su Amazon).

Quella odierna è una giornata molto attesa dai fan amanti degli sconti: ricordiamo infatti che sono appena stati resi disponibili anche gli sconti Days of Play 2022.

Sony ha dunque deciso, in aggiunta a questa attesissima promozione, di rinnovare anche l’offerta della settimana, offrendo così la possibilità di acquistare GRID Legends con uno sconto del 50%.

Questo significa che potrete acquistare l’ultimo capitolo della serie dedicata agli amanti delle corse in pista a soli 34,99€, al posto dei 69,99€ consigliati: l’offerta propone in un unico pacchetto entrambe le edizioni PS4 e PS5 del titolo.

In GRID Legends i giocatori avranno la possibilità di creare gli eventi motoristici migliori di sempre, godendosi non solo un multiplayer con un massimo di 21 amici ma anche vivendo in prima persona le emozioni della pista grazie alla modalità Storia.

Potrete guidare tantissimi veicoli per realizzare le corse più spericolate: se non vedete l’ora di mettervi al volante, potete consultare nel dettaglio la nuova offerta della settimana di PlayStation Store cliccando qui o accedendo all’apposita pagina ufficiale direttamente dalle vostre console.

Vi ricordiamo come di consueto che si tratta di una promozione a tempo limitato: GRID Legends sarà disponibile in offerta solo fino a giovedì 2 giugno alle ore 00.59, mentre a partire dal prossimo mercoledì dovrebbe essere svelata ufficialmente la nuova promo settimanale.

Segnaliamo inoltre che la precedente offerta settimanale dedicata all’ultimo capitolo di Final Fantasy è ancora disponibile su PlayStation Store, ma solo per pochissime ore.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che resteranno validi ancora per una settimana gli sconti fino all’80% sui remake, remastered e giochi retro più amati di sempre.