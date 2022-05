PlayStation Store, sconti fino all’80% sui migliori remake e remastered

PlayStation Store ha reso disponibile in questa ore la sua nuova promozione a tempo limitato, questa volta dedicata alla celebrazione dei migliori giochi retrò, rimasterizzazioni e remake.

Si tratta dunque di un’occasione imperdibile per poter recuperare tanti imperdibili capolavori con sconti fino all’80%, riproposti e adattati per gli standard di ultima generazione.

Le offerte di PlayStation Store offrono una vasta scelta tra i franchise storici più amati: un esempio è sicuramente la saga di Resident Evil, che propone i recenti e apprezzati remake del secondo e del terzo capitolo in offerta al 60% in meno l’uno.

Questo significa che potrete acquistare la Deluxe Edition di Resident Evil 2 a soli 19,99 euro (potete recuperarlo anche in edizione fisica su Amazon), mentre Resident Evil 3 potrà invece essere vostro spendendo 15,99 euro.

Naturalmente non si tratta dell’unica saga rimasterizzata attualmente in offerta: gli appassionati potranno infatti recuperare Assassin’s Creed The Ezio Collection, la raccolta con gli episodi dedicati all’assassino più amato di sempre, con lo sconto del 70%.

L’elenco di remastered e remake è però davvero elevato e adatto a tutti i gusti: solo per citarvi alcuni nomi, potrete acquistare in offerta fino all’80% prodotti come Metro Redux, Devil May Cry HD Collection, Far Cry 3 Classic Edition, MediEvil, il bundle remaster di Crash e Spyro e tanto altro ancora.

C’è ampio spazio anche per i più amati classici del passato, come la The Disney Afternoon Collection e il bundle con Aladdin e Il Re Leone, oltre all’immancabile primo storico capitolo di Doom e tanti altri giochi.

Potete consultare voi stessi tutte le nuove promozioni al seguente indirizzo: di seguito vi riepilogheremo invece i migliori sconti di PlayStation Store su remake e remastered scelti dalla nostra redazione.

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Resident Evil 3

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Devil May Cry HD Collection

Far Cry 3 Classic Edition

Metro Redux

MediEvil

Bundle Giochi Rimasterizzati Spyro + Crash

Call of Duty Modern Warfare Remastered

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Alan Wake Remastered

BioShock Remastered

Come di consueto, avrete circa 2 settimane di tempo per approfittare di queste occasioni: le offerte termineranno ufficialmente giovedì 2 giugno alle ore 00:59.

Ricordiamo inoltre che nelle scorse ore è stata svelata ufficialmente la nuova offerta della settimana: potrete acquistare in sconto l’ultimo recentissimo capitolo di Final Fantasy.

E se gli attuali sconti non dovessero bastarvi, segnaliamo anche che avete ancora una settimana di tempo per recuperare le offerte sui migliori titoli rigiocabili di PlayStation Store.

Nel caso foste indecisi su cosa acquistare, abbiamo anche riepilogato per voi tutti i migliori giochi attualmente in sconto a meno di 10 euro.