Days of Play 2022: i migliori sconti su PlayStation Store

È tempo di nuove offerte per i giocatori su PlayStation, considerando che Sony ha annunciato poche ore fa il via ai nuovi Days of Play. Questa iniziativa, che abbiamo visto debuttare a cadenza regolare già qualche tempo fa, permetterà di approfittare di diverse iniziative, tra quelle che coinvolgeranno il Gear Store ufficiale della compagnia e quelle che, invece, saranno destinate a PlayStation Store (potete acquistare credito a ottimi prezzi su Instant Gaming).

Proprio a queste ultime abbiamo dedicato i nostri riflettori, andando a sfogliare gli sconti su PS Store per i Days of Play per vedere un po’ quali sono le promozioni più corpose tra quelle che sono state lanciate, e che rimarranno in essere fino all’8 giugno prossimo.

Vi proponiamo di seguito una lista – assolutamente non esaustiva – in cui mettiamo in evidenza i migliori sconti che abbiamo trovato. Potete visualizzare le promozioni anche voi dalla vostra console (sia PS4 che PS5) o direttamente a questo link da browser desktop o mobile.

Vediamo gli sconti Days of Play 2022 su PS Store

Migliori sconti Days of Play 2022 – PS Store

Sono presenti tra le promozioni alcuni giochi dall’uscita molto recente, che solitamente non è facile trovare in sconto poco dopo il lancio. Nello specifico, fari puntati su:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker – 47,99€ anziché 59,99€

– 47,99€ anziché 59,99€ Ghostwire Tokyo – 34,99€ anziché 69,99€

– 34,99€ anziché 69,99€ WWE 2K22 – 52,49€ anziché 74,99€

– 52,49€ anziché 74,99€ Dying Light 2 (PS4+PS5) – 55,99€ anziché 69,99€

(PS4+PS5) – 55,99€ anziché 69,99€ MotoGP 22 – 41,99€ anziché 69,99€

– 41,99€ anziché 69,99€ Tiny Tina’s Wonderlands Next-Level – 59,99€ anziché 74,99€

– 59,99€ anziché 74,99€ Weird West – 29,99€ anziché 39,99€

– 29,99€ anziché 39,99€ Deathloop – 27,99€ anziché 69,99€

– 27,99€ anziché 69,99€ Martha is Dead – 23,99€ anziché 29,99€

– 23,99€ anziché 29,99€ OlliOlli World – 23,99€ anziché 29,99€

Tra gli altri, segnaliamo anche giochi recenti e da tenere d’occhio come:

Ratchet & Clank: Rift Apart – 49,59€ anziché 79,99€

– 49,59€ anziché 79,99€ The Last of Us – Parte II Digital Deluxe – 24,99€ anziché 49,99€

– 24,99€ anziché 49,99€ It Takes Two – 19,99€ anziché 39,99€

– 19,99€ anziché 39,99€ Persona 5 Royal – 23,99€ anziché 59,99€

– 23,99€ anziché 59,99€ NBA 2K22 PS5 – 18,75€ anziché 74,99€

– 18,75€ anziché 74,99€ Cyberpunk 2077 (PS5+PS4) – 24,99€

(PS5+PS4) – 24,99€ Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarok Edition – 44,99€ anziché 99,99€

– 44,99€ anziché 99,99€ Far Cry 6 – 27,99€ anziché 69,99€

– 27,99€ anziché 69,99€ Kena – 25,99€ anziché 39,99€

– 25,99€ anziché 39,99€ Hitman III – 31,49€ anziché 69,99€

– 31,49€ anziché 69,99€ Resident Evil Village – 30,09€ anziché 69,99€

– 30,09€ anziché 69,99€ Uncharted: Raccolta l’eredità dei Ladri – 29,99€ anziché 49,99€

– 29,99€ anziché 49,99€ Back 4 Blood – 34,99€ anziché 69,99€

– 34,99€ anziché 69,99€ Life is Strange: True Colors – 29,99€ anziché 59,99€

– 29,99€ anziché 59,99€ Mafia Definitive Edition – 19,99€ anziché 39,99€

– 19,99€ anziché 39,99€ Crash Bandicoot 4 – 34,99€ anziché 69,99€

– 34,99€ anziché 69,99€ Final Fantasy VII Remake – 34,99€ anziché 69,99€

– 34,99€ anziché 69,99€ Disco Elysium: The Final Cut – 23,99€ anziché 39,99€

– 23,99€ anziché 39,99€ Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 19,99€ anziché 49,99€

– 19,99€ anziché 49,99€ The Outer Worlds – 19,79€ anziché 59,99€

– 19,79€ anziché 59,99€ Crysis Remastered – 11,99€ anziché 29,99€

– 11,99€ anziché 29,99€ A Plague Tale: Innocence – 9,99€ anziché 39,99€

– 9,99€ anziché 39,99€ Assetto Corsa Competizione – 15,99€ anziché 39,99€

– 15,99€ anziché 39,99€ The Outer Wilds – 14,39€ anziché 23,99€

– 14,39€ anziché 23,99€ Little Nightmares II – 14,99€ anziché 29,99€

– 14,99€ anziché 29,99€ Little Nightmares: Complete Edition – 7,49€ anziché 29,99€

– 7,49€ anziché 29,99€ Judgment – 17,99€ anziché 29,99€

– 17,99€ anziché 29,99€ The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 11,99€ anziché 29,99€

– 11,99€ anziché 29,99€ Yakuza: Like a Dragon – 26,99€ anziché 59,99€

– 26,99€ anziché 59,99€ Vampyr – 9,99€ anziché 39,99€

– 9,99€ anziché 39,99€ Control – 8,99€ anziché 29,99€

Infine, sono presenti anche dei classici sempreverdi:

Red Dead Redemption 2 – 23,99€ anziché 59,99€

– 23,99€ anziché 59,99€ GTA V Premium – 14,69€ anziché 34,99€

– 14,69€ anziché 34,99€ Batman: Arkham Knight – 11,99€ anziché 19,99€

– 11,99€ anziché 19,99€ Dragon Ball Z: Kakarot – 19,59€ anziché 69,99€

– 19,59€ anziché 69,99€ The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – 15,99€ anziché 19,99€

– 15,99€ anziché 19,99€ Sid Meier’s Civilization VI – 8,99€ anziché 29,99€

– 8,99€ anziché 29,99€ Fallout 4 GOTY – 13,19€ anziché 39,99€

– 13,19€ anziché 39,99€ The Witcher 3: Wild Hunt – 5,99€ anziché 29,99€

– 5,99€ anziché 29,99€ Monster Hunter World – 14,99€ anziché 19,99€

– 14,99€ anziché 19,99€ Doom – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Wolfenstein: The New Order – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Dishonored 2 – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Metro Saga Bundle – 14,99€ anziché 59,99€

– 14,99€ anziché 59,99€ What Remains of Edith Finch – 5,99€ anziché 19,99€

– 5,99€ anziché 19,99€ Prey – 7,49€ anziché 29,99€

– 7,49€ anziché 29,99€ Unravel + Unravel Two – 5,99€ anziché 29,99€

Sentitevi liberi di utilizzare l’area commenti per segnalare ai nostri lettori eventuali altri sconti che potremmo non aver notato!